功夫茶：司法放生送大禮　漢奸快樂過聖誕

氣溫話降就降，梧桐落盡北風惡！一早洗完廁所，食完監躉早餐，漢奸黎諗起又到聖誕，原本喺何文田之「第一漢奸樓」與妻兒仔女品紅酒、歎火雞、賞聖誕花之熱鬧場景不再，心頭不禁興起「人世幾回傷往事 」之悲！

赤柱監獄風雖冷，洗廁所之水尤寒，之不過，諗起上天厚我，即使淪為國安重犯，司法依然撐起保護傘，腳毛都冇甩一條！「司法」淪為「私法」，做漢奸做到咁，死而無憾喇！今日聖誕節，不期然又諗起聖誕老人，呢，兒歌咁唱：聖誕老人來了，大眾歌唱開心笑，大眾嘻嘻哈哈笑得妙，冷空氣變熱潮，HEY！

嗱！又難怪漢奸黎鐵窗過聖誕，心情都特別靚！睇吓嗰位律政司司長，以及整個司法界，此刻相信已變成國安重犯眼中嘅聖誕老人，人在赤柱監獄，禮物照舊收個不停，梗係感恩流涕喇！各位，漢奸黎於2017年6月4日喺維園涉刑事恐嚇東方男記者，全程有片有相，鐵證如山，詎料律政司拖逾兩年先捨得檢控，去年9月法庭更裁定佢刑事恐嚇「表證成立但罪名不成立」，事情之荒謬有如此者！功夫茶只能嘆一句：量刑基本混吉，司法基本冇用！

各位，對於法律，小市民唔通真係識條鐵？之不過，如果殺咗人又「表證成立但罪名不成立」；又或者強姦咗人，又「表證成立但罪名不成立」，你話幾咁荒謬？漢奸黎恐嚇東方男記者單畸士判決兒戲，結果激起全城嘩然，迫於眾怒難犯，於是律政司再拖半年至今年10月高院開庭審理，高院法官都認同原審裁判官「法律上犯錯」，但結果又係維持罪名不成立！法律界人士指出，即使原審法庭於接納證據時有法律上嘅犯錯，但上訴庭處理案件是以呈述方式，無法重新衡量證供，但證據顯示嘅事實與判決結果，明顯令公眾所理解嘅出現落差，變相放生犯案者，實在有違公義！

大漢奸一再被放生，呢份「聖誕禮物」足以令佢一再回味！呢嗱！為了讓漢奸黎甩難，其去年六四維園集結案，罪名成立又整劑「刑期同期執行」，即係技術上「有判等於無判」！阿哥，你話鐵窗寒風過聖誕嘅漢奸黎，點會唔心中有暖流？

叮叮噹，叮叮噹，有學者都睇出，無所不用其極放生大漢奸，而司法制度多番針對東方、打壓東方卻有迹可尋。往事並不如煙，功夫茶只略提一單當年毒果報盜用東方版權，東方為此興訟索償嘅往事，冇錯，東方勝訴，但賠償金一蚊雞！反而要為被告支付100萬個大洋訟費！勝訴都被搵笨實，各位，律政司隨口噏當秘笈嗰句「獨立行事、不偏不倚」，講出來真係難聽過粗口！漢奸黎收完聖誕禮物，又期待新年賀禮嘞！