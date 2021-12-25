正論：中港疫情再起　通關好事多磨

天不作美，好事多磨。中港通關在林鄭揚言「取得階段性成果」後一直只聞樓梯響，隨着本港Omicron變種病毒輸入個案愈來愈多，同時廣東省疫情驚現反彈，特別是東莞疫情惡化，中港在今年內通關已是完全沒有希望，甚至農曆新年能否實現中港團聚也漸趨渺茫。

Omicron來勢洶洶，本港昨日新增5宗新冠病毒確診個案，包括前日初步確診的機場洗手間清潔工，所有個案均懷疑涉及Omicron變種病毒株。目前錄得的Omicron輸入個案累計已有41宗，較周三錄得34宗又再明顯增加，證明新型變種病毒傳播速度非常驚人。至於該名機場洗手間清潔工，主要負責清潔一個供初步確診輸入個案專用的洗手間，因而被當局列為輸入相關個案，其居住的屯門屋苑完成圍封強檢後未發現確診，本地零確診仍力保不失。

問題是，新冠病毒傳播速度實在過於驚人，截至昨日初步確診已有約25宗，包括奧運銅牌得主劉慕裳兄長劉知名等5名香港空手道運動員，他們完成在哈薩克的比賽後於前晚抵港，並於機場檢測中證實中招。港府外防輸入向來疏漏不堪，疫情會否再度席捲全城，叫人不敢想像。在此情此景下，中港通關「風一直吹」卻始終沒有定下日期，內地信不過香港肯定是最大原因。

屋漏偏逢連夜雨。內地疫情近期驚現反彈，亦令中港通關阻力陡增。內地昨日公布，前一日新增87宗新冠肺炎確診病例，其中55宗屬本地個案，西安市佔了49宗。而且疫情不斷向周邊擴散，連廣東省也受波及，東莞市連續多天出現本土確診病例，截至昨日累計報告25宗本土確診個案。有確診者為小學生，連續3日檢測均未驗出染疫，直到第4日才確診，足見新冠病毒愈來愈難被發現。香港和東莞地理位置接近，是港人常到之地，當地爆疫勢必影響中港通關。聖誕通關已打了水漂，除夕通關亦斷言無望，現在只能指望農曆新年前有奇迹出現。惟港府防疫向來半桶水，內地防疫縱嚴謹亦沒有神仙棒，中港家庭能否在虎年團聚，實在無法樂觀。

中港只有一橋之隔，卻彷彿是世界上最遙遠的距離，中港家庭只能於蓮塘口岸隔着鐵絲網遙寄相思之情，簡直我見猶憐。事實上，中港封關接近兩年，嚴重影響商貿往來不必說，最慘情是這些分隔兩地的家庭，丈夫不能看望妻小，子女不能對父母盡孝，跨境學童也不能上學，累積的怨氣必然愈演愈烈。無奈港官一直歎慢板，對中港通關毫不着緊，以致一直沒有積極抗疫，直到中央不滿之情溢於言表才改弦更張，好不容易連「港康碼」都終於推出，卻又碰着新型變種病毒殺到，造物弄人，莫此為甚。

兩年前，誰也沒有想過一場突如其來的世紀疫情會令全球生靈塗炭、交通陷於癱瘓；更沒有人想過，這場抗疫戰至今未有結束之日，沒完沒了。天地不仁，以萬物為芻狗。有人說，人類不珍惜天然資源，過度消耗，老天爺終於藉着一場疫情反撲，信焉！