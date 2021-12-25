世界視線：一體化矛盾叢生　歐盟關門打波蘭

歐洲今年迎來一個絕不平靜的聖誕節，先有大批難民從白羅斯湧入，之後新冠變種病毒Omicron來襲，繼而烏克蘭邊境局勢急劇升溫，最新又有歐盟與波蘭的司法分歧加劇。波蘭最高法院早前裁定該國司法管轄權不受歐盟約束，結果歐盟委員會周三悍然啟動程序，就波蘭法律凌駕性問題提出指控，最壞情況是波蘭將遭到歐盟經濟制裁。波蘭總理莫拉維茨基不甘示弱，開火還擊批評布魯塞爾是「官僚集權」。

歐盟經濟事務專員真蒂洛尼指，波蘭的舉動違反了自治、首要、有效性、統一適用歐盟法律的一般性原則；歐盟委員會也對波蘭憲法法院的獨立性和公正性，產生嚴重懷疑，認為它不再符合以往法律規定中對法院的要求。波蘭需於兩個月內向歐盟委員會作正式回覆，若歐盟委員會不滿意答覆，或會以波蘭不遵守歐盟法律為由對其作巨額罰款、甚至剝奪其歐盟投票權。在今年10月底，歐洲法院便因波蘭國內的法官審查機制，裁定對後者每天罰款100萬歐元。

面對歐盟指控，波蘭司法部副部長卡萊塔稱：「這是對波蘭憲法和我們主權的侵犯。」莫拉維茨基也指出，非常不同意歐盟委員會行這一步棋，「歐盟的權力應該是有限度的」。莫拉維茨基所屬的右翼法律與公義黨（PiS）2015年上台後，一直與歐盟對着幹，近年雙方因難民、疫情問題積怨更深。波蘭政府今年再在墮胎權利及性小眾權益爭議上與歐盟隔空開火，結果最終因「波蘭法律脫歐」風波，令雙方正式「開戰」，傳媒甚至為此制訂新詞「Polexit」，意指波蘭或會繼英國之後脫歐。

事實上，歐洲一體化的矛盾早於歐盟東擴時經已埋下。波蘭與匈牙利等前《華沙公約》成員國，願意加入歐盟純粹是向錢看，絕非是支持相關價值觀。歐盟成員國需把部分主權上交予歐盟，可是組織內部的重大決策，實際上由德法等大國主導。隨着民粹主義抬頭以及經濟實力有所提升，中東歐國家漸漸拒絕跟從大國們的號角起舞，因而衍生出上述種種對立及矛盾。歐盟與波蘭對簿公堂，恐怕也不能在一時半刻內得到解決。