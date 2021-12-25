香港新一屆立法會選舉結束之時，國新辦發表了「一國兩制下香港的民主發展」白皮書。這是香港回歸24年中央對香港的民主問題，第一次闡述了明確和完整的看法，是指導香港民主發展的綱領性文件。今後香港的民主問題、香港《基本法》中規定的立法會和行政長官「雙普選」的問題怎麼搞，是否還按照過往20多年的「政改路線」搞，都要由這份白皮書中定下的原則重新審視，作出調整。

這份香港民主白皮書的大背景有三：一是世界百年之變局、中國百年之變局、香港回歸20多年之變局，疊加在一起考問香港要有一個甚麼面貌和形式的民主。二是行政長官、立法會最終由一人一票選舉產生會誘發出甚麼樣的問題，是否有利於「一國兩制」行穩致遠，是否有利於香港融入國家發展大局、納入國家治理體系？除此，是否還有更好的民主面貌和形式。三是香港回歸後，按照一人一票的目標追求雙普選導致的社會亂局、反對派坐大、外國勢力干預，是否和這種普選方式有不可避免的必然性？如果是，那就是否要從根本上取消這種民主形式？

白皮書強調了任何民主制度和模式都要遵從國家憲制，都要維護國家主權和安全，在香港要落實行政主導、致力良政善治，要體現均衡參與、保持多元開放，要堅持法治原則、保障自由人權，要提升民主質量，要推動經濟發展，增進人民福祉，確保香港繁榮穩定。

很顯然，過去20多年以追求一人一票雙普選的民主形式，在「實踐」中方便反中亂港勢力挑戰國家憲制，危害國家安全，打爛行政主導，廢掉均衡參與。反對派以爭取普選為理由，發起社會運動以至暴亂，衝擊香港法治，讓市民生活在失去自由和人權的恐懼之中……

我們要問，為甚麼會如此呢？因為這個「雙普選」正正是西方民主的主要形式，它和中國特色社會主義的「一國兩制」是不能夠兼容、是相剋的。