天下本無事，老美又擾之。美國國務卿布林肯日前任命國務次卿澤雅兼任「西藏問題特別協調官」，聲稱要促進對藏人人權和基本自由的尊重，更強調此職務交予國務次卿如此高層的官員，顯示拜登政府致力處理西藏問題云云。這就奇怪了，西藏是中國的地方，何勞美國協調？近年西藏社會祥和穩定，經濟快速發展，百姓安居樂業，拜登政府到底想處理甚麼問題？

明眼人都知道，美國此時此刻重提所謂西藏問題，無非想給自己增添籌碼。因為新疆牌和台灣牌已經打爛，香港牌又告失效，美國只好從箱底找出西藏牌，企圖炒冷飯對中國發動新一輪攻擊，這恰恰反映老美已經技窮。他們在涉疆問題上給中國羅織的罪名是「種族滅絕」、「強迫勞動」，在涉藏問題上當然也離不開這些調調，來來去去就是自由和人權，既無新意，更無說服力。不管怎麼說，現在西藏的自由和人權都遠遠勝過達賴時代的封建農奴制，老美不會連這點歷史常識也不知道吧？

過去美國已打過無數次西藏牌，除了策動達賴集團叛逃，並沒有得到甚麼東西，現在再打一次，也不會有甚麼收穫。畢竟時移世易，今天的西藏已不是當年的西藏，美國不容易再渾水摸魚。中央政府歷年對西藏累計投入高達1.63萬億元人民幣，單是近幾年各省市援藏金額就將近700億元。西藏高原上不僅已有川藏公路、青藏鐵路等重大基建項目，而且已進入高鐵時代，這是過去所無法想像的。西藏人民生活好好的，美國政客到底操甚麼心？80多萬美國人死於新冠疫情，他們為何反而無動於衷？

當然，老美操心的從來不是西藏的自由人權，而是他們的遏華大計。正如他們非常清楚關於新疆的所謂「種族滅絕」和「強迫勞動」是憑空捏造，卻依然樂此不疲，就是因為政治需要。反正美國人乃至整個西方社會都特別好糊弄，即使是荒誕不經的謊言和騙局，他們都很容易相信。這就是反智，許多西方人已失去正常邏輯思維能力和基本道德觀念。

其實也難怪，西方政客和傳媒幾乎天天抹黑中國，久而久之，西方社會已形成一種刻板印象，認為中國就是專制和邪惡的代名詞，實際上他們對中國根本一無所知。這次美國再打西藏牌，無非還是沿用同樣的套路，但中國人早已不吃這一套。