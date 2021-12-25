自立法會選舉圓滿結束，奇迹似的一幕接連發生。先是香港大學終於「斷捨離」，將擺放在校園廿多年的「國殤之柱」拆走，讓校園回復安寧；接着擺放在中文大學校園的民主女神像，以及擺放在嶺南大學的六四浮雕亦相繼於一夜消失。中大指，從未准許雕像在校園展示；嶺大則說，相關物品可能構成法律或安全風險，為保障校方及師生利益，故需拆除。哈哈哈！

港大和中大都表示從來沒有准許有關物品置放校園之內，但沒有准許依然擺放多年，兩所大學之寬容大度，可謂超出常人底線。至於嶺大則擺明不見棺材不流眼淚，國安法生效已有一段時間，依然沒有行動，要不是眼見立法會「改朝換代」，又有港大帶頭，可能也不肯將妖物移除。

這就是回歸以來香港的光怪陸離，抹黑、詆毀、醜化國家的「圖騰」如入無人之境，公然在各所大學展示，學生甫踏進校園即可看見，久而久之被洗腦植入心中，成為反中亂港的「支柱」和寄託，年輕人怎麼可能不仇視國家？人心怎麼可能回歸？大學管理層長期放任自流，甚至明裏暗裏支持，即使國安法去年中已經生效，各大學依然虛應故事。

難怪正常人都會問：「試看今日之特區，竟是誰家之天下？」別說各大學都是外部勢力代理人的天下，司法更是淪陷重災區。大學倒好，現在總算知驚，擔心構成法律風險而自動移除妖物，惟司法繼續獨大話之你。黎智英固然獲司法包庇，千方百計放生，放生不成也要弄到判了等於冇判；47人非法初選案也是一樣，至今已有15個涉違反國安法的被告獲准保釋。大學的反中亂港堡壘逐漸瓦解，司法則繼續堅挺，更懂玩灰色地帶，香港要實現真正意義的回歸，有排等！