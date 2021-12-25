昨日，本欄談到中國內地剛收緊政策，限制宗教講經、集會活動在網絡上的訊息流布。西方媒體聞訊，定然大做文章，說北京如何打壓信仰自由。

信仰本來是應該自由，但前提是大眾要有智慧眼，懂得辨別邪正，不會以魔為佛。各個宗教之中，佛教創始人釋迦牟尼尤其有遠見，他老早預言到了末法時期，魔王將會披着佛陀的袈裟擾亂正法，故早已叮囑後世信徒須小心在意。末法時期是指甚麼時候？答案正是目前。

過去幾年，不論是內地還是港澳地區，佛教領袖都爆出大醜聞，中國佛教協會前會長捲入桃色風波。那位佛協的前會長，平素所收弟子，不少是北京大學、清華大學的碩士或博士。這些年輕才俊，竟然很長時間在拜一位淫僧為師而不自知，可當魔王一旦披上袈裟，凡夫實在不易辨別。

真正難防的魔，還不是上述一類，不少名滿天下的法師，他們確實不貪財，也不沾色，但對名譽的執着破不了，陷溺其中，連他們自己也覺察不了。台灣有一位大法師，為讚頌自己建立的道場而親自替歌曲填詞，歌詞第一句是：「××山上殿宇輝煌」，第二句「××山上聖賢流芳」。法師親手創建的道場，竟然自己說它是如何堂皇，如何名揚後世，此舉就連最基本的自謙之道也不懂，寫出來亦不覺面紅，如此之人還談甚麼佛理？換作在民國年代，真正高僧如印光大師等，見到門下僧侶這般不識謙抑，恐怕早已將之逐出門牆，但在今天，能具金睛火眼、為教門守關的大德愈來愈少，昏昧無知的信徒卻比比皆是。既是如此，阿爺惟有出手，限制宗教思想在內地過度流布，這大抵是沒辦法中的辦法。