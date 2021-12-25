有消息指，康文署正準備提早於明年大年初二開放部分過往新春期間暫停開放的康樂設施，有康體業工會大表歡迎，前線員工則強烈反對，並去信署方及公務員事務局要求擱置計劃。社會絕對應正視這種將快樂建築在前線員工痛苦之上的建議。

開放場地涉及外判的護衞與清潔工友，這些人過去不乏被外判商剝削，港官懶得正視，結果一年到晚過着工時長、工資微薄的苦日子，好不容易新正頭可以小休數天，開飯也不必在公廁了，可與市民共賀新春。怎知卻有坐慣寫字樓之人提出好像很以民為本的建議，委實令人對以往曾發生騙取加班費、辦公時間上鹹網的公務員團隊另眼相看。這班人如能組織義工隊，最好由司局長親自上場，新春期間頂替一班工友到提早開放的場地巡邏、洗廁所、倒垃圾，那才真叫心地好，否則，只是自己充闊佬，卻要別人埋單。

早前立法會選舉，到票站工作的公務員，不但酬勞上調至逾萬元，乘的士往返工作票站與所屬票站投票，費用更可全數報銷，上賓級的禮遇只差未有警車開路。要前線工友提早初二啟市又有甚麼表示？三倍、四倍工資？即是又往納稅人荷包打主意，抑或好像前政務司司長張建宗般大派利是？內裏放的竟是朱古力，相信收到者肯定甜在心頭，公務員義工隊同不同意？

這個政府今年新春期間，連封區檢疫也暫停，如今卻敲起逼迫工友的算盤。當局與其祭出提早開放康樂設施的餿主意，炮製人潮在室內聚集的抗疫風險，不如及早糾正不斷招來輸入個案的穿洞式防疫措施，做到本地與外來個案雙雙清零，提早通關，甚至真正做到急市民所急，加快興建公屋、讓無殼蝸牛提早上樓，總勝過虛情假意地弄這弄那，在執政的最後歲月博取掌聲。