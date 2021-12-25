筆者在個多月前已指出，由丹麥雕塑家高志活製作的「國殤之柱」，實為一條「麻煩之柱」，多年來為其寄居的香港大學、特區政府及不少香港人製造了大量麻煩，必須除之而後快。到了聖誕前夕，港大校方終於出手，在深夜將其圍封，分拆成最少兩截，然後運往位於新界石崗的港大嘉道理中心暫存，往後未知會如何處理。

有港大學生批評校方漏夜拆柱，做法閃縮。有關批評相當合理，須知要工人深夜通宵開工，收費一定較高，港大花的都是納稅人的公帑和善心人的捐助，實應慳得就慳。為何不可在大白天、正大光明將其移除呢？港大可能擔心會有少數反中亂港的師生及校外人前來示威，甚至引發暴力衝突。但這樣反能起到「引蛇出洞」之效，將校內校外殘餘的「麻煩友」一併清除，何樂而不為？

新當選的非建制立法會議員狄志遠，亦認同港大有權將柱移除，但質疑做法倉卒，不利社會和諧。實情是「麻煩之柱」已在港大非法豎立了廿多年，不斷破壞港大校園及中港之間的和諧。《港區國安法》生效後，更可能連累港大本身也違法。校方經多次呼籲，都無人承擔責任，將其運走。故今次絕非倉卒，反而是太慢及有點拖泥帶水，何不直接送往堆填區或警方的失物存放中心呢？如運去石崗，何不送入軍營轉交駐港解放軍處置呢？

高志活要求丹麥政府協助他保護這條「麻煩之柱」。如是，港大也可將柱運往丹麥駐港領事館，但前提是領事館地方夠大、地板夠厚、樓底夠高，不會因而出現結構安全問題；同時相關運費必須全數由領事館支付，不能打香港納稅人和港大捐款人的主意，最多就撇除之前廿多年的租金及管理費等不作追討，當是貼錢送瘟神好了！