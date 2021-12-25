80年前的今天，是香港在第二次世界大戰中，正式淪為日本侵略軍佔領及淪陷的黑色聖誕節。位於尖沙咀梳士巴利道的半島酒店，就是當時英國港督楊慕琦作為三軍司令向日軍投降之處。香港抗日英雄曾生先生揭竿起義，自資建立抗日游擊隊，發動和組織了數十香港健兒回惠陽，成立中共抗日游擊隊東江縱隊（含港九大隊），展開對日作戰的艱苦鬥爭。

對此，英國為一己之私，在戰後絕口不提，蒙蔽港人，無非是為延續其殖民統治的愚民政策。可是，特區政府成立24年也沒有建立抗戰紀念館的打算，卻耗巨資購買日本壽司吧在西九M+博物館，宣揚日本文化。特首林鄭月娥還說該館發揮香港作為中西文化薈萃的中心，同香港昔日統治者一樣不願大力傳揚抗日救國精神，弘揚中華民族保家衞國意識，試問又怎教香港人心回歸、樹立堅強的民族感和愛國心？

政協委員黃英豪向全國政協會議提出的提案有3個重點：（一）爭取在2025年抗戰勝利80周年時，抗日戰爭勝利紀念館建成及正式開放展出，使之成為香港青少年加強愛國主義教育及國民教育重要基地；（二）特區政府必須撥出更多資源及動員全社會力量，大張旗鼓開展愛國主義和歷史教育，從根本上扭轉港青錯誤歷史觀；（三）建議中央政府支持粵港兩地合作共同設立具有相當規模的國家級抗戰紀念館。對此，港澳辦已授權書面答覆黃英豪的提案，予以肯定的回應，使紀念館的建議有好的開端。

剛過的周日立法會改選，身兼政協委員的黃英豪成功當選，更有利把抗日戰爭紀念館的建議帶入「愛國者治港」的立法會了。對此，第7屆新任立法會若沒積極的跟進則對不起港人了。