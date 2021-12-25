尋日老朽說「香港愈看愈似悲情城市」，今日應更正為「香港早已淪為悲情城市」！近排漁護署頻頻撲撲殺野豬，日前傍晚又喺港島中西區旭龢道執行「殺豬令」，由獸醫使用麻醉槍捕獲5隻野豬，以藥物注射人道毀滅！

漁護署自上月12日公布，將定期捕捉喺市區出沒嘅野豬及人道毀滅，同月18日即喺南區深灣道以麵包倒在地吸引野豬再捕殺，是次行動殺野豬7頭，被指做法「卑鄙」，然站在漁護署角度，殺得愈多，對公眾構成滋擾及危險減至最低，十分成功！

漁護署殺野豬愈殺愈興奮，卻被申訴署斥其治犬失職，防止虐待不力！原來不少主人缺乏責任心，譬如不為狗隻續牌、不安排接種狂犬病疫苗等，甚至有動物被虐待。申訴署批漁護署對狗主責任規管不足，譬如漁護署只會在狗隻沒有被妥善管束或咬人時，才會對未有為狗隻領牌嘅狗主採取行動。

漁護署hea做成風，難怪被揭2011年至今年6月期間，有效期已屆滿嘅狗隻牌照總數達到16.78萬，其中28%過期逾5年以上。換言之，10年來有近17萬狗狗無續牌，情況梗係唔理想啦！此外，漁護署近年執法有下降趨勢，申訴專員指其執管工作過於被動，對違例者難起阻嚇作用。鬼咩！嗰位「避政司司長」鄭若驊，早前對深井豪景花園有30隻寵物被人從高處擲下，死傷枕藉，雖有涉案人自首，佢雙眼一反，仍然以「證據不足」為由撤控！上樑不正下樑歪，你哋話漁護署係咪有恃無恐吖？

漁護署防止虐待貓狗無方、執法不力，亦因有律政司其身不正，自然hea得就hea，虐待動物又算得乜喎！香港保護兒童會的院所「童樂居」都淪為虐童地獄，原應保護被遺棄兒童嘅地方竟成虐兒煉獄！香港徹底淪為悲情城市已無懸念！