今天是舉世歡騰的聖誕節，市民除了到教堂參加彌撒紀念耶穌的誕生，也有市民選擇舉行聖誕狂歡派對，盡情歡樂。近日，年輕人吸食毒品、大麻或濫用藥物，有上升趨勢，有些人更在毒品、藥物、酒精影響下駕駛車輛，造成車禍意外，引致人命傷亡、財物損失。

在新冠肺炎疫情下，政府採取防疫措施，外防輸入，內防擴散，嚴格執行「禁聚令」，防止疫情散播，希望能夠早日通關。

由於世界各地疫情不穩定，最新的Omicron變種病毒株持續在全球急速擴散，聖誕節是親友聚會的黃金時間，病毒傳播的風險可能進一步增加。香港政府公布，現行大部分社交距離措施維持至1月5日。原有的4人禁聚令及口罩令維持，而不同場所如符合條件則可放寬限制。

第一類K房及派對房間，所有員工已接種一劑疫苗，顧客必須至少接種一劑疫苗，並使用「安心出行」，營業至凌晨2時，每枱最多8人，容納人數為上限的75%。第二類K房及派對房間，所有員工完成接種兩劑疫苗並滿14日，顧客必須至少接種一劑疫苗，並使用「安心出行」，營業至凌晨4時，每枱最多12人，容納人數為上限的100%。

根據《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》的規定，任何人參加受禁群組聚集、組織受禁群組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，均屬犯罪，最高可處罰款25,000元及監禁6個月。參加受禁群組聚集的人士可被定額罰款5,000元。

近日，警方根據可靠線報，發現大量毒品非法輸入香港，販毒集團利用年輕人偷運或販賣毒品。根據《危險藥物條例》規定，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可處罰款500萬元及終身監禁。任何人如製造危險藥物，即屬犯罪，最高可處罰款500萬元及終身監禁。任何人如管有危險藥物；或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可處罰款100萬元及監禁7年。

另外，任何人如管有任何適合於及擬用作吸食、吸服、服食或注射危險藥物的管筒、設備或器具，一經定罪，最高可處罰款一萬元及監禁3年。若任何人為未成年人獲取或向未成年人供應或販運危險藥物，警方會引用《危險藥物條例》第56A條向法庭申請對該人加重刑罰。

總括而言，家長必須灌輸子女切勿吸食毒品、大麻及濫用藥物，避免淪為「癮君子」，更要慎防子女誤交損友，被人利用參與販毒而淪為「階下囚」，抱憾終生。警方必須嚴正執法，加強宣傳，強力打擊販毒、吸毒、濫用藥物等違法活動，並加強巡查K房及派對房間，提防有人違反「禁聚令」，可能傳播病毒，影響香港通關。