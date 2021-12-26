世界視線：朴槿惠特赦出獄　文在寅有何盤算

南韓總統府青瓦台於平安夜投下震撼彈，宣布特赦因親信崔順實干政而鋃鐺入獄的前總統朴槿惠。朴槿惠有望於本周除夕日提早獲釋，在監獄以外迎接新一年來臨。當地民眾普遍對總統文在寅此舉感到不滿，有在野黨國會議員則批評文在寅，胡亂推翻當年數百萬人上街「倒朴」的公民意志。歷任南韓總統均「不得善終」，任期踏入尾聲的文在寅此時特赦朴槿惠，自然有其盤算。

文在寅對朴槿惠等3,094人進行新年特赦、減刑或復權，惟涉嫌受賄被判有期徒刑17年的前總統李明博則不在此列。法務部指出，文在寅今次赦免朴槿惠，原因是考慮到對方健康惡化，並期望通過赦免政治人物，促進國民團結。朴槿惠在囚期間因肩膊及下背部慢性痛症多次入院，牙齒狀態也無法咀嚼食物。她透過代表律師表示，為對公眾引起的影響感抱歉，並感謝文在寅和政府。

南韓將於明年3月舉行大選，現時執政共同民主黨總統候選人李在明，與在野國民力量黨總統候選人尹錫悅的支持度不相伯仲。在選情膠着下，無法連任的文在寅出手特赦朴槿惠，除了可以免去快將踏入70歲、健康每況愈下的朴槿惠一旦死在獄中，對執政黨選情帶來的嚴重打擊外，更可以把難題推給尹錫悅。

當年主導調查干政案、把朴槿惠送進監獄的檢察總長，正正就是尹錫悅，故說他是朴槿惠的仇人，也絕不為過。雖然尹錫悅早早揚言一旦當選，將推進赦免朴槿惠等人，但不少朴槿惠支持者仍對其恨之入骨。由於朴槿惠對保守派的影響力仍不容小覷，故不能排除文在寅和朴槿惠達成特赦協議，換取後者在明年大選中對執政黨的某種支持，此舉也可以乘勢進一步分裂保守在野黨的勢力。

另一方面，文在寅在任期間不斷猛打國內財閥，結果三星電子的副主席李在鎔，年初也受朴槿惠案牽連而被判入獄兩年半，但最終於8月獲准提早假釋。隨着任期即將屆滿，得罪不少國內政要權貴的文在寅，即使冒着輿論壓力及民眾不滿，也要為自己做點事「鋪定後路」，且看他往後能否打破南韓總統是「高危職業」這個魔咒。