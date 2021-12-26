功夫茶：奪命車禍鑊鑊甘　運署立法日日拖

每逢發生致命交通意外，除咗司機分心或駕駛者態度鹵莽外，更多時候係乘客冇繫好安全帶！各位，繫好安全帶，不過需要兩秒鐘，呢兩秒係值得㗎！安全帶問世逾60年，據悉呢項發明至今已經挽救咗逾100萬人嘅生命！

「路上零意外，香港人人愛」！呢個願望完全不切實際，反而點樣減低交通事故嘅死亡率先最踏實。運輸署都有提醒大家，佩戴安全帶可將死亡或重傷嘅機會減半，舉個例，如果兩架時速25公里嘅汽車迎頭相撞，產生嘅衝力會高達時速50公里，相等於一個人從3樓窗口墮下而頭部首先着地嘅衝力！

各位，每次發生致命交通意外，車速又點會只係25公里吖！可想而知，如果冇繫好安全帶，都真係九死一生！嗱，大圍上月發生致命巴士車禍慘劇，釀成1死11傷，令外界關注巴士乘客應否強制佩戴安全帶。正如有論者指出，巴士空間較窄，若然乘客冇佩戴安全帶，乘客喺翻車時會受到二次衝擊，甚至拋出車外；此外，晚間及深宵時段，乘客有可能入睡或只顧做低頭族玩手機，如遇意外會反應不及，是以建議全部巴士加設安全帶，並增設安全感應器，乘客冇戴好安全帶會發出警號。

嗱！運輸署署長接受訪問時表示，正研究立法規定巴士座位有安全帶，乘客必須佩戴。若立法後，巴士乘客戴安全帶應由乘客負責而非車長。至於部分駕駛者例如的士司機，會喺駕駛座位上方放置多部智能電話，運輸署署長話或會考慮規管，不可放多於兩部及不可遮擋駕駛視線。

呢嗱！署長忽然「英明神武」指出，對於佩戴安全帶，其法律責任應喺巴士乘客本身，而非司機，因為佢認為車長難以「一眼關七」，況且因一、兩個乘客冇戴安全帶而唔開車阻住全村人亦不合理！是以唔排除立法後或會有大規模執法行動云云。以現時全港有1,700部巴士喺上層座位設有安全帶，料到2023年便會增至3,000部。

講真，政府官僚唔發生大鑊交通意外都唔會諗起立法！根據過往交通奪命意外和專家意見，事關人命，一早已應該立法。庸官依家話「正研究」，根本就係後知後覺！仲有吖，所謂「屆時或會有大規模執法行動」，功夫茶姑妄聽之，皆因庸官通常「講咗當做咗」！當年小巴意外頻生，政府立法規管要有安全帶十多年喇，至今恐怕都仲有舊式小巴未裝安全帶吧？更鮮見有差人執法；所以話，巴士立法迫在眉睫，再拖只會迎來更多不幸挫折！立法之餘更要積極執法，否則又係廢廢廢！廢到有法等於無法！