正論：國泰又告中招　疫情山雨欲來

山雨欲來風滿樓。昨日是普天同慶的聖誕節，惟新冠疫情反覆，普世皆無法安心。本港單日新增輸入個案多達25宗，創8個月以來新高，再次敲響防疫警號。中招者包括一名國泰空姐，雖在機場驗出染疫未致流入社區，但疑涉Omicron變種病毒株，證明機組人員免檢疫入境始終是本港防疫心腹大患。

這是自港府宣布收緊免檢疫入境安排後，第5名國泰機組人員染疫，早前已先後有4名機師感染變種病毒，包括一人感染Omicron。國泰空姐居於大埔大美督，她於12月22日前往澳洲，離港前於12月20日進行檢測未有驗出病毒，於12月24日抵港並於機場檢測證實確診。此外，包括劉知名在內的5名港隊空手道運動員完成比賽抵港，同樣在機場檢測中證實染疫，而且病毒量高，全部疑涉Omicron變種病毒株。加上一名曾遊英老婦回港後確診、居於科大的23歲女病人抵達上海後確診，以致納入強檢的地點多達37處，包括海洋公園、沙田體育學院、科大、大美督，以及多間食肆，遍及港九新界，人心惶惶。

儘管今次中招的國泰空姐在機場已被「截獲」，並未走入社區，但從日前一名機場清潔工確診已可知道，變種病毒傳播速度極快極廣，會否再有機場員工被入境者傳染，再將病毒帶入社區，實在無人敢寫包票。反而一再證明，機組人員免檢疫入境政策存在極大播疫風險，至今未有在社區造成大爆發只是幸運，但久守必失，何況港府連守也兒戲過人，誰敢保證幸運之神永遠眷顧香港？

事實上，Omicron疫情兇險，全球都出現疫情大反彈，多國陸續出現本土病例。隨着國泰機組人員不斷確診，早已證明其所謂的「自我健康管理」行不通，為何港府一直無動於衷，放任不管？國泰至今不肯實施嚴格的閉環管理，僅一味減少國際航班斬腳趾避沙蟲，漏洞卻依然沒有修補。如果說香港遲早出現Omicron本地個案，肯定不是危言聳聽。

本港多名專家不下多次要求港府收緊機組人員免檢疫入境安排，直指機組人員的感染風險高於一般旅客，Omicron在全球廣泛傳播下，仍容許大量機組人員周圍走，與防疫政策是自相矛盾。奈何言者諄諄，聽者藐藐，林鄭至今仍認為對機組人員實施嚴格防疫安排，可能導致沒有貨機機師執勤，對香港貨運有很大影響，擺出迫不得已狀。早前更「責成」國泰炒掉3名染疫機師「交差」，以為這樣就能蒙混過關，早被本報斥為「扯貓尾」轉移焦點。結果不旋踵，即有第4、第5名機組人員染疫，香港爆疫風險有多高，不言而喻。

說來實在唏噓。2021年還有數天便成過去，抗疫戰卻始終沒完沒了，2022年恐怕又是在疫情中度過。今年內中港通關已然無望，人們但求港府醒醒定定，嚴防死守，不要重蹈去年疫情爆個七彩的覆轍。惟單是國泰「中完又中」而港府聽之任之，這個卑微願望恐怕也成奢望。新一年，香港人宜自求多福！