物極必反。如果不是美國趁蘇聯解體，誘導俄羅斯進行無規範的市場改革，讓各方勢力侵佔蘇聯幾十年積累下來的資產，貪污腐化嚴重，葉利欽也不會讓普京接班。如果不是歐盟與北約全力東擴，把勢力範圍擴至俄羅斯邊境，意圖將之瓦解，普京也不會放棄對歐洲與美國的幻想，全力抗衡，重建軍備積極出擊。如果不是美國趁中國市場化改革的失誤，引導鼓勵中國的一些精英貪污腐化，侵佔國有資產，也從市場上大肆壟斷，掠奪民脂民膏，形成20年的大貪腐，便不會有習近平的反貪腐，重新檢討改革的問題，反思中國社會主義與共產黨革命，回復初心。如果不是美國在2014年後壓迫中國，以華為敵，在香港推行顏色革命，中國也不會下定決心，發憤圖強在軍備和國家安全方面建設，以保衞國家主權與社會主義革命的成果，也跟俄羅斯合力。

今天的政治局面，應該是美國種下的惡果，一是瓦解蘇聯之後勝利沖昏頭腦，讓右派極端思想騎劫政府，四處霸凌侵略，以為以美國的軍力、財力可在冷戰之後真的用美國的價值與利益一統世界，造就羅馬與大英帝國都達不到的成就。

二是在由勝利造成的狂妄自大，奢華淫逸，就如羅馬帝國衰亡之時，把自身的經濟、體制弄得千瘡百孔。靠負債度日，也帶來國內的兩極分化、社會撕裂。尤其是在新冠疫情打擊下，美國為首的西方所謂「強國」、「富國」，全然暴露出制度與文化的劣質性。人民死病眾多，也同時暴露出它們的自私自利，不願援助窮國防疫治疫，壟斷疫苗的供應。結果是窮國失控，禍延富國，弄巧成拙。

因此中國新時代的社會主義更顯顏色，中國的防疫治疫，中國的經濟發展，一帶一路倡議等，開始成為美國霸權主義國際秩序的對立面、替代者。中國再不迷信美國宣揚的武力、財富和價值觀念，以本身的實力，幾十年血汗和文化積累造就的競爭力，足以抵抗美國的攻擊。更何況美國在國際上造成的世代仇恨，愈來愈多國家開始反抗。中俄聯手，可護衞其他各國走上去美國化的道路。這個道路會愈走愈寬。中俄全面戰略夥伴的合作，便成為關鍵。

歐亞大陸的兩端是中俄聯手，美國在外是首尾難以兼顧，後院亦正起火，國內動亂驟起，2022年只會有更進一步更惡劣的發展。