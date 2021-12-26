香港警隊的前身是香港皇家警察，由英倫一手打造，是英殖統治香港的刀把子，效忠英女王。警隊中要培養提拔精英分子，必送英國學習、培訓、深造。

97回歸後，香港警隊不「皇家」了，和英夷統治沒關係了，然而，還是這個傳統，任何精英要提拔，還是要送到英國鍍金。只是，培訓和深造期間，有甚麼「貓膩」，沒人知道。不過，香港畢竟回歸中國了，香港警隊畢竟是中華人民共和國香港特別行政區的警隊了，也少不了要送內地學習才行，而且隨着形勢發展，到內地學習的「權重」還要大些。

最近，按照慣例，香港警隊年終向20名警官派發俗稱Yes Letter的升職推薦信，其中助理處長（國家安全1）簡啟恩，獲擢升高級助理警務處長，填補了蔡展鵬因捲入「光顧無牌按摩院事件」被調職後、懸空近半年的國安處處長一職。

履歷顯示，簡啟恩1991年加入警隊，曾任機場警區指揮官、灣仔警區指揮官、港島總區副指揮官。2019年，簡啟恩擢升助理處長，掌管服務質素監察部，去年調任國安處。簡啟恩曾於浦東幹部學院、北京大學、蘇格蘭警察學院及英國皇家國防學院受訓。毫無疑問，在當今形勢下，簡啟恩被委以重任前的「受訓」學校中，中國浦東學院的「含金量」最高。該學院是中共中央直屬專業單位，由中共中央組織部直接管理，現院長由中共政治局委員、中央書記處書記、中央組織部部長陳希兼任。該學院的培訓對象「包括中高級黨政領導幹部、企業單位高層管理人員、高級專業技術骨幹、駐外使節和軍隊幹部等各類領導人才」。

很顯然，送簡啟恩這等「領導人才」上學院，是中央把他當成「中高級黨政領導幹部」來培養。無論是警隊，還是其他公務員，惟經過這等水平的培訓，才能夠繼續「走上高位」。香港警隊和香港公務員與英倫的「培訓」，應當逐漸淡化，乃至中止也。