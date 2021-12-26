立陶宛是波羅的海小國，人口不足280萬，套用台灣俗語只是「鼻屎大」的國家。但這個鼻屎大的國家異常囂張，竟同時挑釁兩個大國，既反俄，又反中。反俄可以理解，立陶宛與俄羅斯素有積怨，長期互相攻伐，1991年脫離蘇聯後便率先加入歐盟和北約，擺出一副與俄羅斯誓不兩立的姿態。而反中就令人莫名其妙了，立陶宛與中國風馬牛不相及，往日無冤，近日無仇，為何衝在反華第一線？原因很簡單，就是為了討好美國，不惜充當爛頭蟀。

充當爛頭蟀當然要付出代價。最近中國對立陶宛實施經濟制裁措施，除了直接禁止該國產品進口，還開始對與該國有合作關係的第三國企業施壓，等於斷絕其產業鏈和供應鏈。相關措施已初見成效，德國——波羅的海商會日前書面告知立陶宛政府，由於北京的制裁措施，德國投資者可能不得不關閉在立陶宛的工廠，除非找到「建設性的解決方案來恢復立陶宛與中國之間的經濟關係」。

剛開始時，立陶宛官員還口出狂言「不怕中國制裁」，所持理由是兩國經貿關係並不是太緊密，一年貿易額大約只有20億美元左右。但實際上，隨着中國加大制裁力度尤其是採取二級制裁，立陶宛工業損失遠遠不止這個數字，預料可能高達30至50億歐元，對小國寡民的立陶宛而言，無疑是難以承受之重。難怪該國官員坐不住了，頻頻向歐盟求救，要求替其出頭。可惜歐盟也愛莫能助，充其量口頭聲援幾句，或要求世貿仲裁，不過是虛應故事罷了。畢竟歐盟能做的事並不多，也不願為了一個小小立陶宛，而失去中國這個龐大市場。

很明顯，立陶宛求錯對象了，既然充當美國爛頭蟀，就應該向美國求救才對。美國又能為該國做些甚麼呢？恐怕也是無能為力。美國對附庸國向來口惠實不至，烏克蘭被反覆利用作為反俄棋子，尚且得不到甚麼賞賜，何況是毫不起眼的立陶宛。再說，經濟制裁正是美國慣用伎倆，包括二級制裁都是他們發明的，中國只是依樣畫葫蘆，老美有何資格批評別人？

上天欲其滅亡，必先令其瘋狂。立陶宛以毫無理性的外交政策，同時挑釁中俄兩個大國，無疑吸引了全世界注意力，也博得西方國家一些掌聲，但這些掌聲不但救不了該國，反而更像是對該國執政者白癡兼無腦的嘲諷。