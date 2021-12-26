如果說2019年是香港的分水嶺，相信沒有人會反對，現在縱使局勢已趨平靜，但人心躁動、潛藏在體內的獸性已被喚醒，整個社會暴力成風、怪事連篇。保護兒童機構竟發生令人髮指的虐兒案，受虐兒童至今已有18人；躁男在港鐵暴打私會網友的女友，竟將女友個頭當波咁踢，駭人聽聞；無厘頭車禍接二連三，七人車突然剷上太古城行人路、的士司機疑因車資爭拗拖行女途人20米始停下，不一而足；巨額毒品案幾乎無日無之，昨日又破獲一宗市值達8億元的毒品大案。

都說潘朵拉的魔盒一旦打開，妖魔鬼怪傾巢出來，想停也停不了。2019年前，誰人想過香港人竟可這般暴戾、這般無法無天，「裝修」店舖、「私了」途人已算小兒科，更恐怖的渠蓋爆頭、飛磚殺人以至淋油燒人，在眾目睽睽之下上演。暴力不能解決問題，但暴力肯定易放難收，人們慣了動輒訴諸暴力，於是乎虐兒又好，打女友也罷，甚至拖行無辜途人險釀人命，也絲毫不會受到良心譴責。

毒品大案愈破愈多、愈破愈有，似乎側面印證了黑暴一役，全副武裝的暴徒疑吸毒上陣的傳聞。有執法人員憶述當時情景，指這些到處縱火掟汽油彈的年輕人個個殺紅了眼，彷彿瘋了一般，懷疑是吸食毒品所致。現在雖然事過境遷，惟毒品一旦上癮便泥足深陷，加上聖誕假期毒品「渴市」，巨額毒品案愈來愈多也就不足為奇。

今日的香港令人陌生，說是一幅末世景象也不為過。反中亂港勢力雖然表面上偃旗息鼓，首惡人物不是潛逃就是收監，但遺毒卻不是輕易能夠根除。何況像提倡「暴力或能解決問題」的梁家傑之流仍逍遙法外，香港想要「修復」變回從前，真是談何容易。