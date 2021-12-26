西方列強正圍堵中國，不少大型企業聲稱已經離華，有人由是大肆吹噓，說中國製造業休矣，印度、越南的產品，必將取而代之。是耶非耶，且看以下一則真實個案。

加拿大一位報章記者，平素十分仇華，西方有任何反中國聲音，他定必唱和。一年之前，此君立下誓言，餘生將不再用中國產品，以示不願意與北京政權同框。他坐言起行，卻馬上碰到困難，想買一條麻繩，翻遍網絡內外的商舖，都找不到非中國出產，或不具中國製造元素的產品。然而，他剛實踐誓言，若然就此放棄，面子上如何掛得住，於是強行用橡皮代替麻繩，咬緊牙關撐下去。

過不了多久，記者家中的門鎖破損了，他四出打聽，務求要找到一把非中國製造的鎖。無奈他再次失望，惟有自己動手修理，不過，他沒告訴你，修理用的工具、零件，是否Made in China。

日子繼續過去，記者家的電燈壞了，他想買燈泡更換，尋尋覓覓，卻老是徒勞。有一天，終於找到一家匈牙利的燈泡廠，此君喜不自勝，忙不迭買回家中，豈料安裝時卻發覺，匈牙利燈泡的制式，不同於國際標準。此刻，這位反華先鋒十分氣沮，只能坐在暗淡無光的家中發愁。

加國記者試圖排拒中國製造，期間遇到的困境遠不止此，若非篇幅所限，本欄恐怕還得寫1,000字。不過，他的誓言只實踐了一年，如今已經宣布放棄，原來今天活在地球，不可能離開中國產品。

近年印度與中國交惡，新德里政府亟欲國民少用華貨，但能成功嗎？兩國關係愈鬧得兇，中國小米手機在印度愈是大賣。現實終究是現實，不容你不接受。