在國安重犯漢奸黎身上，不難發現有「12月驚奇」的存在。單是日前先有被判囚13個月，但與之前20個月的刑期同時執行，被指「有判等於無判」，未幾又在涉刑恐記者案上訴官司中，獲律政司以「案件呈述形式」申請上訴，繼「表證成立、罪名不成立」後，又一次神奇甩身，還未計去年12月23日，身負國安重罪依然獲准保釋，一度可回家歡度聖誕。大漢奸不是12月也來驚奇，又是甚麼？

正如不少評論指，漢奸黎雖乃「叛國禍港四人幫之首」，旗下反中亂港爛果壹淫媒亦已被下令清盤，但司法保護傘依然發揮着姑息包庇作用，似乎是想中央根據《港區國安法》列明，當出現「香港特別行政區政府無法有效執行本法的嚴重情況」，中央可以行使管轄權，並由內地法院審訊似的。

雖然不曾有人承認自己是「大台」，但爛果報曾刊登「完全抗爭手冊」，教黑暴如何應付警方截查，又曾有被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪的被告，指出大漢奸及其洋助手就是幕後主腦。法庭對大漢奸從寬還是從嚴，對黃人黑暴是否繼續執迷不悟有着一定影響。何況迄今仍有人在網上宣稱，大漢奸留港不走是「英雄」，就知黃人黑暴被洗腦之深。

去年6月，當時5案在身的大漢奸聲稱要赴美探孫兼打理海外生意，申請更改保釋條件，遭法庭拒絕。誰說漢奸不想走？及至去年12月，有人終於獲准保釋，但需交出所有旅遊證件，不得離港、除報到外不得離家。當時也有人擔心或會有潛逃風險，畢竟曾有偷越邊境人蛇指大漢奸就是其金主，倘有人無視法紀偏要走佬潛逃，也不是甚麼超出其認知範圍的事，但最終也沒走，畢竟洋助手已夾尾而逃，漢奸不留港為美國而戰，美國怎麼看呢？