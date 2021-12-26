旅遊事務署在聖誕前夕低調發稿，宣布歷時4年多的「美食車先導計劃」將於明年6月1日結束。事實上，即使沒有這張官方「訃聞」，美食車計劃早已是半死不活，由高峰期的15架美食車，到現在只剩下6架仍在艱苦經營，部分更是在虧損中營運。今次「官宣」只是讓其死得較為轟烈，而非在無人關注下自生自滅。

有人將美食車計劃失敗，歸咎於2019年的黑暴和去年初開始的新冠疫情，這固然是計劃加速死亡的原因，但其實早於黑暴爆發之前，多架美食車都已錄得虧蝕。原因之一是政府處事官僚，缺乏商業頭腦、彈性和應變能力，對美食車的營運地點、營業時間，以至食品種類和價格等都限制多多，支援卻完全欠奉。到後來當局終於願意放寬限制，容許美食車到更多地方擺檔，此時訪港旅客已因連串「驅蝗」行動及其後的黑暴而大減，不論怎樣「搶救」都為時已晚。

也有不少人認為，美食車計劃打從一開始就是先天不足，根本不適合香港環境。香港出名地小人多，路窄車多，泊車位長期不足，尤其在旅遊購物旺區，馬路若非處處禁區，就是常常塞車，連行人路也被遊人塞爆。若美食車吸引到大量食客排隊，邊企邊食，只會加劇塞車及塞人情況。若美食車不受歡迎，顧客稀少，那就不如讓出其泊位供其他車輛上落客，以稍為紓緩塞車與違泊問題。

香港另一特色是租金高，舖位細，尤其是人流暢旺之處。將最好的位置留給美食車，不另收租，是否合理？對於在鄰近地方每日繳交昂貴租金的食肆是否公道？與政府在某些區域嚴打違法擺賣、違規阻街和違例泊車，又是否自相矛盾呢？提出美食車計劃的前財政司司長曾俊華，顯然未有想清有關問題。