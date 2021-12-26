12月23日清晨，香港大學終於移走篤眼篤鼻廿多年反華反共圖騰的「國殤之柱」。移除行動是執行22日港大校委會的決定，無私無畏，敢於擔當，捨得一身剮，敢做特區政府不敢做的正義之事，令人肅然起敬！支聯會公然蔑視校方管理的制度和權力，視香港法律如無物，在從未得到校方任何同意下，尤其是在《港區國安法》生效後，仍當國安法無到，煽惑學生反華反共的宣傳品續霸佔港大廣場。試問，大學怎能教好學生明辨是非，帶領學生撥亂反正？港大帶頭清除「攪屎棍」後，24日中大清走「民主女神像」、嶺大拆掉「六四浮雕」，掃除這些在中國搞顏色革命的圖騰，教育界才能撥亂反正。

「國殤之柱」一日不除，港大校園便一日也不能止暴制亂，已是彰彰明甚；「國殤之柱」一日不清，香港也一日不能說已由亂及治。「國殤之柱」就是眼中釘、肉中刺，這座反華反共圖騰自在港落地那天開始，便成「攪屎棍」，搞得香港烏雲蓋頂，日月無光，港人年年行衰運，屆屆政府無運行，「一國兩制」被干擾破壞搗亂。香港由本是國家對外開放的「東方之珠」，變成美英等「新八國聯軍」向中國內地進行滲透顛覆破壞的反華反共前哨基地。

君不見，今年「七一」有暴徒襲警後自戕而死，港大學生會幹事會竟集體悼念暴徒，妄圖再煽起黑暴亂港的風雲嗎？君不見，2019年黑色暴亂，港大學生會與香港各大專院校的學生會全部成為黑暴的根據地和暴動主力軍嗎？君不見，黑色暴亂被捕逾萬人中，四成是學生嗎？可見「國殤之柱」等圖騰，傳遞的推翻中共、「結束一黨專政」的惡毒意識，早已成為精神鴉片，長期荼毒學生和青年，試問學生豈會不反華反共？