頭可斷，血可流，通關不可不追求！之但係，想通關，並非心口掛個「勇」字就掂！呢，Omicron兇猛勝虎，本港一再受其衝擊，谷針冇咁快，眨吓眼呢隻嘢已逾40多宗輸入個案，連本港空手道運動員離港參賽後歸港，都爆出最少5人染疫！唉！「出行」點可以「安心」吖！要真正安心，最好在家躺平！

2021年只剩幾日，全球飽受新冠變種病毒Omicron肆虐困擾，歐美多國確診人數一再創新高，據悉Omicron致全球聖誕前取消逾3,000個航班。世界如此，本港疫情嚴峻，鄰近本港嘅廣東省東莞市大朗鎮連日又出現本地確診個案！

粵、港齊爆疫，仲要喺聖誕佳節出現疫慌，睇怕冇咁快可以遏止！咁搞法，更令以為實食冇黐牙嘅粵港通關成泡影，疫情若未能受控，反反覆覆，兩地盼望已久嘅農曆新年慶團圓恐怕凍過水！事實係香港和東莞地理位置接近，港人不但常去旅遊，甚且唔少在此置業、設廠，當地爆疫自不然影響通關。

由於變種病毒Omicron神出鬼沒，根本連專家都估佢唔到，唯一可以做的，就係谷針、谷針再谷針！依家更迫切呼籲喺高危地區工作嘅員工盡快接種第3針疫苗，保護自己喎！可惜，吾人見到打咗第3針，一樣中招！專家就話，即使中，死亡率都會低啲㗎！所以，千祈唔好舉棋不定，呢個年紀，中咗仲大件事，快啲去打針啦！

老朽從不為專家所言而有去打針嘅衝動，皆因所有因打針而亡嘅，專家都話唔關疫苗事！老朽就係想極唔通！是以唯一做到嘅就係人多嘅地方盡量少去，多在家食飯！遲吓政府若真推出「疫苗氣泡」，咁老朽惟有與呢個社會斷絕關係！活到這把年紀，唯一嘅志願就係做「孤獨老人」，諗起都悲催！