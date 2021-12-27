世界視線：美日聯合保台灣　沖繩憂再變炮灰

美國及日本就台海出現突發事態，制訂聯合作戰計劃草案，計劃在日本西南諸島上建立攻擊軍事據點。消息一出即引起沖繩縣官民強烈反對，憂慮戰爭爆發重演二戰生靈塗炭慘況。沖繩民意一直被忽視，但今次事件的回響，相信令首相岸田文雄等人感到意外，處理失當隨時演變成一大危機。

西南諸島由鹿兒島縣延伸至沖繩縣，由近200個島嶼組成，美國海軍陸戰隊將選擇部分為遠征前進基地，其中40個有淡水自給的島嶼進入候選名單，當中大部分有人居住，如奄美大島、宮古島及石垣島等。一旦危機迫在眉睫，日本自衞隊亦可向島嶼派駐人員，支援美軍作戰。惟自衞隊明言，戰爭爆發後沒有餘力疏散平民，只能讓地方政府處理。

一旦開戰 勢被攻擊

如果計劃正式實施，西南諸島將在戰爭爆發後成為攻擊對象。沖繩各界的反對與1945年沖繩戰役痛苦回憶有關，當時大勢已去的日軍與美軍血戰82天，殘酷程度遠超太平洋戰爭其他戰役，日軍逾10萬人戰死或被俘，美軍亦有9萬人死傷。受戰火波及，沖繩有4萬至15萬平民死亡，其中部分人是在日軍強迫下集體自殺。不過，戰後日本政府曾否認強迫沖繩平民自殺，無疑在沖繩人的傷口上灑鹽。隨着武器殺傷力愈來愈大，沖繩再次爆發戰爭將不堪設想。上至縣知事、下至多名學者均要求撤回作戰計劃草案，他們指摘政府唯唯諾諾，將令縣民再次成為戰爭犧牲品。

沖繩民眾與美軍充滿新仇舊恨，前者不滿美軍基地帶來噪音及環境污染，且多次發生高空墮物事故。圍繞美軍基地由普天間搬遷至邊野古一事，沖繩人持續抗爭多年。及至近日，美軍漢森軍營出現4宗變種新冠病毒Omicron感染個案，營內232人染疫。漢森軍營不但是病毒溫床，更有士兵在營外醉駕被捕。在紙包不住火下，日本政府承認駐日美軍離國時沒有檢測，僅在抵日後第3至第5天檢測。

岸田文雄等人為了迎合美國，可謂把沖繩人的死活置之不理，刺激後者的反美情緒。由於沖繩仍有要求獨立的聲音，連串事件會否起推波助瀾作用，加劇沖繩人的獨立傾向，值得留意。