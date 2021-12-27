功夫茶：卸膊局長咁表現　難阻虐童再重演

聖誕節普天同慶，本港表面上歌舞昇平，暗裏卻處處藏污納垢。喺聖誕前夕，《東方日報》率先獨家報道旺角「童樂居」嘅幼兒工作員涉嫌虐待多名嬰幼兒，令全城嘩然；事隔兩日，勞福局局長羅致光卒之喺網誌回應，話唔排除取消施襲者嘅註冊云云。鬼唔知阿媽係女人咩，取消註冊呢啲係基本嘢啦，使乜佢講；港人最關心嘅係「點樣改善」，佢就一副官腔廢噏，仲拎咗一半篇幅去發表自己嘅「聖誕隨想」。大哥！呃飯食都唔使咁明顯啫。

尋日係Boxing Day，即係拆禮物日；本以為身負全港市民福祉嘅羅局長，會趁佳節為港人送上大禮；功夫茶懷着期盼嘅心情一睇，殊不知「江山易改，本性難移」，局長照舊廢話連篇。羅局長話事件令人震怒同心痛，已督促社會福利署徹查，同時檢視機構對服務嘅監察同對員工嘅督導有冇缺失或須改善嘅地方；聽落好似好合理，實則佢一「心痛」完，第一腳就將個波踢咗畀人。局長之後強調好重視兒童嘅福祉，引入強制通報規定嘅立法工作經已展開，同時會提供適當培訓，提升專業工作者發現同處理虐兒個案嘅能力。又係預告，局長真喜歡放眼未來，之不過經常漠視現在。

根據現行法例規定，要申請註冊成為幼兒工作員，就必須完成經社會福利署認可嘅訓練課程，換言之幼兒工作員查實都屬於受認可嘅專業人士，咁何解如此殘暴嘅人可以通過註冊呢？須知道，照顧小朋友可以無專業技能，但絕對唔可以冇愛心同耐性；畢竟唔係每個父母都讀過相關課程，一樣可以湊大子女；之但係照顧細路仔嘅工作十分繁瑣，父母同子女之間就話有親情包容啫，幼兒工作員要照顧一大堆陌生嘅細路，加上工作壓力，少啲愛心同耐性都容易發脾氣，咪拎小朋友嚟出氣囉。

當局喺考核註冊申請人嘅時候，到底有冇審視或者點樣審視申請人嘅心理素質呢？當中又係咪有不足之處呢？雖則話機構固然有督導員工嘅責任，但本身個專業資格好歹係官方頒授，羅局長點可以推卸責任呢？長此下去，只要牽連其他幼兒工作員嘅認受性，甚至坊間會認為所謂嘅註冊只係流於形式，隨隨便便讀完課程就可以拎到。局長與其督促機構加強監管，不如做好本分，從源頭上堵截一啲心理有問題嘅人註冊，自然可以減低虐兒慘劇發生嘅機率啦。

至於局長嘅「聖誕隨想」呢，功夫茶就不予置評啦。港府無能，司法保護傘隻手遮天，疫情肆虐，通關又隨時變泡影，聖誕冇燈飾冇氣氛，親友難聚會，嚟緊農曆新年都難過，市民又點會有心情。局長自揭瘀事或者係勉勵港人，只不過為官者要造福百姓，施政得宜則可，又何需淪為小丑自娛自嘲呢。