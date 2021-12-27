正論：黑點何止愛民邨　老鼠廢官永共存

要看一個城市是先進或落後，不用看任何複雜的指數，就算沒有訪問市民，單單從生存在本地另一生物族群，有多繁盛，便可見一斑：本港鼠患嚴重，黑點遍及多區，本報為民發聲，多次詳細報道，今日頭版直擊又一個重災區愛民邨，邨名非常諷刺，官員縱容老鼠肆虐，顯然愛鼠多過愛民！

老牌公屋何文田愛民邨，有近50年歷史，近年多了一大批不速之客，而且落地生根，鵲巢鳩佔。該邨鼠患日益嚴重，不少住戶身受其害，經常被老鼠入侵屋內，無論是住中層10樓或較高層24樓都難以幸免，有住戶一次過捉到6、7隻老鼠，更發現懷孕的鼠媽生產一大竇老鼠，想在其家中建造「鼠族家園」。除了民宅，街市、山坡、垃圾站及屋邨平台均發現鼠蹤，街市內老鼠經常爬過食物，令人聯想起秀茂坪街市群鼠圍噬放在地上的「豬殼」震撼照片，未上鏡的可能更加恐怖惡心。

有指愛民邨鼠患或因為附近多個地盤開工引致，但房屋署有責任監察及進行滅鼠工作，專家狠批房署犯下三宗罪：首先是外判制度失當，外判商以極低標價包攬清潔、滅鼠及通渠等工作，俗語有云，一分錢一分貨，為了壓低成本提高利潤，結果向員工開刀，令到他們無心工作，又怎會做出成績？而房署天真地以為設置鼠擋可以阻擋老鼠，證實是徒勞無功，只是表面工夫，把鼠擋放近垃圾房，老鼠無食物就會向上爬，沿着石油氣管爬入露台，如入無人之境，而外判員將鼠餌密封和吊得相當高，又如何引老鼠中伏？

房署監管不力，愛民邨鼠患問題無了期困擾居民，終日提心吊膽，滅鼠要親力親為，勞心勞力，帶來沉重壓力。老鼠不但污穢不堪，更加會咬人，對嬰孩有很大威脅，而且會傳播多種病菌，鼠疫令人聞風喪膽，香港更加是大鼠戊肝的世界重災區，佔首宗及大部分個案，大鼠戊肝較新冠病毒更難追查源頭，一旦大爆發，兩疫夾擊，不只是愛民邨的問題，而是全香港的災難。

鼠患遍地開花，不單止公共屋邨，在鬧市街道，甚至遠至人煙稀疏的地方都出現鼠蹤，本報多次直擊報道，食環署一直沒有改善，做騷多過做事，11年耗近17億元公帑防治鼠患，捉一隻老鼠成本約4,000元，簡直是倒錢落海，食署滅鼠工作事倍功半，推行高科技滅鼠往往都是雷聲大雨點小，浪費公帑，本報推介土法捕鼠成本低效率更高，證明捉老鼠有很多可行方法，只是官僚懶得去研究，橫豎出錢的是納稅人，又不用從公務員人工扣除，許多高官家住半山，看不見老鼠便當天下無鼠，又怎會理解市民的難受？

食環署固然責無旁貸，多個政府部門都不應該置身事外，然而大家都推卸責任，總之就是懶理鼠患蔓延。香港官場高薪養廢，官場碩鼠胖得連彎下腰都恐怕不能，他們就是老鼠的「保護傘」，廢官不除，鼠患不休，政府最近積極捕殺野豬，希望對禍害更大的鼠患也會同樣出力，別厚此薄彼，殺野豬放生老鼠！