近月，歐美的一些智囊都召開研討會，討論中俄戰略合作的影響。過往有關中俄矛盾的言論與分析都被放棄，改為聚焦於美國與歐盟怎樣應對。

俄羅斯總統普京在年底的記者會上稱中俄是新型合作模式，互補互助。而在實際行動方面，中俄在軍備、演習、科技發展和農業、能源與金融等都進行廣泛的緊密合作，使中俄的全面戰略夥伴關係，勝於各自與其他國家的同類協定。

中俄貿易快速增長，雖然比不上中國與東盟、歐美的貿易規模，但對俄羅斯而言，一是互補性質明顯，二是俄羅斯得到的外貿順差、外匯收入龐大，特別是能源貿易有長期合約保障，中國又先提供建設基建資金，俄羅斯得以在供應中國之外，有更大的靈活性和戰略空間處理它對歐洲的天然氣出口，經濟與政治作用巨大。

普京表示，俄羅斯要增加人口來開發廣大的土地。言下之意，當是與人口眾多的國家，例如前蘇聯所屬的中亞國家，以及中國，更進一步合作。俄羅斯積累了蘇聯70年建設的科技知識和能力，普京20年作為主要是恢復，今後開始卻是從新的基礎上求進步。一方面中俄合作，中國在科技上會有大得益，遠勝與烏克蘭合作的作用；另一方面，中俄合力互補，可產生更大的協同效果，雙方都有大的得益。

而在地緣戰略，中俄靠攏便牢牢守着歐亞大陸的東西兩端，加以與伊朗合作，發揮上海合作組織的影響，大陸的核心中部亦穩固。左右中兼顧，戰略能動力極大，可攻可守。唯一不足的是俄國西部戰線的歐盟，中俄協力當可分隔歐美的跨大西洋聯盟。俄羅斯是用能源政治和用武力威嚇來抑制北約，使美歐在對俄政策上出現利益衝突和矛盾。中國則用利誘，特別是中歐班列和借助希臘港口的巴爾幹絲路，推動中歐東歐與西歐的利益對立，改變歐盟一直為西歐利益壟斷的格局。若歐盟能改為中立，以發展經濟為主，而不是依從美國的意識形態東征，歐亞大陸便可回復和平發展，走上絲綢之路的歷史輝煌。在這樣的局面下，即使日本與印度不甘心，也不得不放棄與美國一起對抗中國之心。

歐亞大陸穩定，便是非洲與中南美洲下一步的去美國化了。或許形勢比人強，美國國內勢力崛起，從根本改變美國以侵略為主的霸權主義。中俄合作便把整個二次大戰後的美國體制顛覆起來。