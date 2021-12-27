特朗普開打中美國運之戰，香港在外國勢力干預謀劃下發生反修例暴亂後，美國就明火執仗的咬住香港不放，支持香港「顏色革命」，顛覆「一國兩制」，危害中國的國家安全。直到《港區國安法》實施，黑暴平息，拜登取代特朗普，調整對華戰略，中美兩國元首舉行視像會談，也沒讓美國咬住香港有些許鬆口。

美國「美中經濟與安全審查委員會」早前向國會提交年度報告，攻訐北京過去一年透過《港區國安法》，顛覆了香港的社會及政治環境，改變了選舉制度及立法會組成，確保親中議員成為議會大多數，立法會變成橡皮圖章。報告還攻訐《港區國安法》剝奪了香港司法機構以往的獨立性，並更改了教育課程的內容。

在美英等西方反華之人和香港反對派、黃絲們看來，這份報告中所說的一切，都是香港的大災難，他們如喪考妣。然而，在多數港人看來、在中央看來，報告中「描述」的變化，都是有利於香港的好事，都是粉碎了反中亂港勢力發動的「顏色革命」的成果，都是令「一國兩制」重回正軌、長治久安、經濟民生發展提高有了保證，國家安全得以維護。港人和中央的感覺是香港社會及政治環境清理了亂象，割除了毒瘤，掃蕩了牛鬼蛇神，用百姓的說法就是「一天都光晒」，重見乾坤朗朗。

香港改革了選舉制度，踢走了「攬炒」議員，立法會得以正常運作。《港區國安法》的實施，擊砸了香港司法領域中的反對派保護傘，使他們打着「司法獨立」旗號為所欲為、司法獨大的局面，面臨司法改革的壓力。

至於香港教育領域，存在甚久的「對抗愛國主義教育」的防線也已瓦解，香港學校的教育課程今後要由「黃」而「紅」，愛國主義必須「當陽獨尊」，不容輕視質疑，這些都是天大的好事。毛爺爺說過，人民群眾開心之日，就是反革命分子難受之時。快哉，快哉！