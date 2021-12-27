一般不出手，出手不一般。俄羅斯與烏克蘭關係劍拔弩張之際，總統普京向美國及北約下達最後通牒，要求對俄羅斯作出「可信的安全保障」，否則將考慮以武力應對。普京提出多項要求，包括北約不能東擴尤其是烏克蘭不能加入北約、不能在東歐和中亞等地區進行軍事行動等等。很明顯，雖然美國及北約不可能接受這些要求，但還是不得不仔細掂量，因為他們知道普京向來說到做到，絕不是鬧着玩。

有美國媒體指出，普京不開一槍就讓西方陷入集體恐慌，乃至「走投無路」。情況確實如此。動武，美國及北約都不敢；經濟制裁，對俄羅斯根本無效。最後除了妥協談判，已別無選擇。這正是普京高明之處，他未必真的想揮軍烏克蘭，但還是擺足架勢，首先集結重兵，再下最後通牒，將對手逼上談判桌，即使美國及北約無法全部答應俄方要求，起碼也要作出某些讓步，普京無論如何都立於不敗之地。「攻城為下，攻心為上」，普京顯然深諳兵法，僅略施小計便達到不戰而屈人之兵目的。

更高明的是，普京還適時亮出「中國牌」，強調俄中關係處於前所未有的歷史最好時期，堪稱21世紀國際關係的典範，任何挑撥離間俄中關係的圖謀都不會得逞。他並特意指出，中國多年前已成為世界上購買力平價最高的經濟體，而且將於30年內全面超越美國。事實上，中俄共同面對西方壓力，確實需要彼此打氣，相互支持。中國有強大綜合實力和龐大市場，俄羅斯有強大軍事實力和豐富資源，強強合作，優勢互補，絕對是一加一大於二。

數字說明一切。中俄貿易增勢強勁，已連續多年超過1,000億美元，今年頭10個月更達到1,156億美元，創歷史新高，而且正努力「去美元化」。由此可見，美國對中俄任何一方的所謂制裁都不會達到任何目的，反而促使兩國愈走愈近，不是結盟，勝似結盟。在這場「新三國演義」中，只要中俄聯手，不管美國如何拉幫結派，都佔不了便宜。

相反，美國及北約在烏克蘭問題上被普京一試，即試出紙老虎虛弱本質。中國外長王毅曾指出，美國把中國視為威脅與對手，是最大的戰略誤判。其實，美國同時挑戰中俄，才是最大的戰略失誤，其後果就是加快自身霸權的衰落，使世界天平進一步向東方傾斜。