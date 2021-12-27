疫情反覆，中港通關遙遙無期，惟申請「港康碼」的市民依然踴躍，反映北上需求極之殷切。本報早前曾報道接獲多宗市民求助，指申請港康碼問題多多，不是被港康碼系統不接納身份證明，就是住址不全被拒申請，令本已焦慮的心情更添徬徨。事實上，資科辦截至本月中已接獲逾萬宗有關港康碼的查詢，大都表示申請有困難。經本報大力鞭撻後，港府終於有反應，近日於10個港鐵站設立港康碼地區流動支援站，協助市民辦理申請手續，踢一踢總算懂得郁一郁。

然而，最關鍵的何時通關、配額若干至今仍未有定案，隨着本港疫情不穩而鄰近的東莞又爆疫，今年內通關已經無望，農曆新年能否通關亦只能望天打卦。中港封關一封兩年，中港家庭長期分隔異地，衍生的家庭問題可想而知；許多港人的年邁父母留在內地居住，兩年不見，隨時已是天人永隔；更何況，跨境學童長期只能視像上課，學業成績一落千丈。這些社會問題一旦處理不好，必然激起極大民怨。

林鄭北上面聖後，雖云有爭取通關，但是中央仍未有表示，港人只能繼續等。惟林鄭亦一早表明，初期「小通關」絕大部分配額只會留給公商務人士，對中港家庭的北上需要隻字不提，難怪基層團體紛紛走出來抗議，甚至說到聲淚俱下。港府至今無動於衷，心腸堪稱比鐵石更硬。

說到底，新冠疫情雖然殺全球一個措手不及，但如何應對則是政府可以作主的事。人們但見港府抗疫初期無甚作為，甚至開門揖疫，拒絕效法內地「清零」政策，有些專家更一口咬定清零不切實際，要與病毒共存，以致浪費了大量時間，錯過了不少抗疫時機。要是港府早日「的起心肝」認真清零，中港可能早已通關了。