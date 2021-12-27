中美兩國擺開架勢，像是要大打一場。我說嘛，打就打唄，反正咱們不可能是敗陣的一方。不過，我們也得先弄清楚，這次對壘的目的是要制敵，還是要逞能。如果是為逞能，不妨撲上去廝打；如果只是為制敵，那就退後一步，虛晃幾招，敵人自然會左手跟右手打，接着兩臂齊傷，這一仗你就可以不戰而勝。

選擇撲上去打，中國最終雖然能贏，但自己也會渾身是傷；選擇退後一步，結果仍然是贏，卻不必受創。如果由我選，會建議這場架該退後一步打。

這種後退而能制敵的方法也不是新鮮，早在美國前總統特朗普任內，本欄已建議過採用。如今特朗普已經下台，事實證明，他不是給中國扳倒，甚至不是給政敵扳倒的，而是他一站出台，就胡搞瞎鬧，應對新冠肺炎，更弄得天怒人怨，最後就連自己，甚至他的老婆、兒子都染了新冠肺炎。如此抗疫無方，敗政纍纍，又豈容他不下台？

今日整個美國，跟昔日的特朗普沒分別，自顧尚且不暇，卻愛妄生事端，之所以要生事端，可能也是為了轉移視線。你若是聰明人，就不必太認真跟這種人作對。

美國如今有三大難題，任何一個弄不好，都要遭受重創。第一，是跟俄羅斯的關係異常緊張，兩國隨時會爆發軍事衝突；第二，美國債台高築，通脹重燃，國內民怨熾烈；第三，共和黨和民主黨的支持者尖銳對立，有民意調查顯示，愈來愈多人贊成將國家一分為二。上述隱憂，第一個好像皮膚病，第二個則猶如腿部骨折，第三個卻是癌症，一個比一個厲害。面對這樣的對手，你根本不必費勁纏鬥，他早晚也要躺下來，好好治療傷病。