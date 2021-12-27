美國總統拜登日前簽署《防止強迫維吾爾人勞動法案》，此法案訂明除非企業能提供明確且令人信服的證據，證明產品非由強迫勞動製造，否則所有新疆產品一律禁止進口美國。美國這種做法不但野蠻，而且一點也不成熟，正如前蘇聯領袖戈爾巴喬夫狠批，美國在前蘇聯解體後變得傲慢，此一事實大概只有美國不知。

美國這道衝着中國而來的新法案，表面看好像開了一道逃生門，企業只要能提供明確且令人信服的證據，就能打甩惡法，將產品進口到美國。問題是，上至白宮，下至商務部，何曾有認真看待過明確且令人信服的證據？美國只知不斷以「強迫勞動」及「種族滅絕」來對中國進行無中生有的指控，中方已多次表明新疆棉花生產早已機械化，近九成工序被「強迫勞動」的都是機器，但美國就是無視事實。企業即使提供再多再堅實的證據，只要與美國執意打壓中國大方向背道而馳，一律只會被視作透明。這道法案無非就是逼企業為免種種不可預計的「麻煩」，因而先行主動與中國「絕交」求自保。

諷刺的是，美國零售巨企沃爾瑪果真扮演「緊張大師」，在中國的門市也將新疆產品全面下架，引發中國消費者要求辦理會員商店的退會手續，生意受挫乃必然。正如特朗普對中國發動貿易戰，到頭來受傷害的反而是無法對中國商品說不的美國民眾。美國人的傲慢，令美國民眾、美企陪葬。

美國指摘新疆存在「種族滅絕」，奇怪的是，中國多次重申新疆維吾爾族人口過去40年增長逾倍，美國只知不斷叫囂，卻沒有就此說法提出有力的證據去反駁。再說，就算真有所謂強迫勞動，美國以為限制新疆商品進口美國就能令情況改善？想扶植美國棉花生意，手段也別那麼低莊。