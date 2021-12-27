西方的反華學者與媒體，以往不時譏諷中國奉行「老人政治」，但自從中央對各級政府官員及人大、政協等實施嚴格年齡限制，有關批評便逐漸消失。到近年，中國及俄羅斯先後修憲，放寬國家領導人的連任限制，類似質疑又再度出現。但其實我國國家主席習近平現年只有68歲，已經掌權逾20年的俄羅斯總統普京也只是69歲，反觀美國總統拜登已79歲，美國眾議院議長佩洛西更年屆81歲。

拜登日前還揚言如身體狀況許可，希望在2024年的總統大選尋求連任。若他真的成功當選並做到任期屆滿，卸任時他將年屆86歲，而美國男性的平均壽命原來還不到75歲。拜登近年多次在公開場合呼呼大睡、語無倫次及步履不穩，即使他可捱得到任滿，其體能與思維是否足以應付沉重的總統工作呢？相較於習主席的精神抖擻，普京的強健體魄，拜登的健康及精神狀況，實在教不少美國人擔憂。

目前拜登最有可能的競選對手，共和黨的前總統特朗普，雖然不論是行動或說話都看似比拜登「精靈」，但其實他亦已年屆75歲。若幾年之後他再度當選總統，便又會做到過80歲。而且美國總統的連任限制只計連續任期，若特朗普成功捲土重來，他還有權爭取連任多一次，即理論上可做到86歲。

美國民主共和兩黨都不乏較年輕的政治人物，但大多立場較偏激，各有不足。他們在所屬州份或政府崗位或可得到一定支持，但較難取得全國不同階層、性別、種族及政治立場的選民信任。現任副總統賀錦麗便是個典型例子，不少民主黨人祈求拜登長命百歲並支持其連任，原因之一就是不想賀錦麗成為美國首任女性及完全沒有白人血統的總統。老人不退，似乎也象徵了美國的國運將會加速衰退。