明年1月3日，當選的第7屆立法會議員將在立法會會議廳宣誓就任，特首林鄭月娥監誓。根據法例規定，宣誓會場必須懸掛國徽，顯示宣誓人向國家《憲法》及《基本法》竭誠效忠。可是，由於立法會會議廳一直只在正方懸掛區徽，沒有懸掛國徽，那麼便出現一個換掛的情景，以配合宣誓儀式。第6屆立法會主席梁君彥稱，可在宣誓時才掛國徽，宣誓後換回區徽；有議員認為換來換去觀感不好。筆者認為，何止觀感不好，簡直是政治不正確。試想，立法會議員莊嚴宣誓效忠對象的國家標誌國徽，在宣誓後移走，換上區徽，是把宣誓的嚴肅性和會場的莊重性降格，簡直是兒戲，並有可能成為國際政治笑柄。

立法會會議廳必須堂堂正正懸掛國徽，這是體現國家的主權和尊嚴，是新一屆立法會議員的第一道政治考題，希望90位議員慎之又慎，盡快統一一致意見，給立法會秘書處明確指示，為全港市民作出尊重「一國」的表率，絕不能走過場。

筆者認為，立法會會議廳既是議員莊嚴宣誓之場地，更是議員由宣誓一刻起，執行和捍衞《憲法》及《基本法》的陣地，如守土戰士一樣，陣地不能丟，象徵國家主權的國徽更不能丟，無論任何考慮，國徽一經懸掛上，便不能移走。至於在國徽之下是否懸掛區徽，又或在國徽之下同時並排懸掛區徽和立法會會徽，都可後續詳加考慮。但無論任何懸掛方式，都必須把國徽懸於會議廳會場正中中位最高的位置，在政治上清楚顯示這是中華人民共和國的神聖領土和主權，香港特區政府只是《憲法》及《基本法》規定的地方性質的特別行政區，從而使立法會會議廳內的議員、官員及所有公職人員，舉頭三尺有國徽，低頭耕耘記初心。