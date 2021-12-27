本報日前獨家披露香港保護兒童會3名職員涉嫌虐待多名幼兒被捕，事件引起各界關注，連特首林鄭亦關注到呢單新聞，日前佢喺社交網站發貼稱，已要求勞福局局長督促社署徹查，檢視虐兒事件有否涉及該受政府資助院舍或營運機構管理上嘅疏忽。

根據警方嘅調查，並翻看大量閉路電視片段，發現3名負責幼兒工作嘅女職員，對院舍內至少18名幼兒進行襲擊，包括大力扯頭髮、拍頭、篤眼、摑面及拋落地等暴力行為；被襲擊嘅幼兒年齡只有2至3歲。稚子何辜，竟受到如此殘酷對待？

林鄭表示，涉虐待院舍18名幼兒事件，情況非常嚴重，令人髮指。她指針對近年虐兒案件上升，已作出連串行動，包括立法強制舉報虐兒個案，加強有關專業工作者識別虐兒嘅培訓，並按情況落實法律改革委員會喺《導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡或受到嚴重傷害個案》報告書提出嘅建議。

講真，徒有建議一大堆而冇落實監管及執行，都係廢！如此大規模且殘酷嘅虐兒行為，相信不會只係「一時想做就去做」嘅霎時衝動，應該係習以為常，敢問管理層，平時如何監管員工？是否有嚴重疏忽？若然，是否亦應問責？未能慎選員工，更任由佢哋亂咁嚟，在上嘅點講都係難以自圓其說！

香港號稱「文明社會」，照計唔應該有咁多暴力、虐兒事件！香港禁止教師體罰學生，亦加入咗《兒童權利公約》，老朽誤人子弟時，每個學期開學時第一次全體校務會議，校長亦必特別強調「切勿體罰」，否則一投訴「我都幫你唔到」。既然不得體罰都深入學校，近排仍多發生學生自殺事件，會否也涉虐待？老朽冀當局一併研究，找出根源對症下藥，唔好令香港一再淪為悲情城市！