要閱讀一個地方的風貌，最快速的方法就是從飲食入門。作為國際旅遊都會的香港，亦於2017年引入外地流行的美食車計劃，希望將其定位為旅遊推廣項目，增添旅遊景點的趣味和活力，促進旅遊經濟；但該計劃推行近5年，卻因業務不前、政策目標未達，而在當前的旅遊和消費寒冬期，將於明年6月畫上句號。落得如此境況，除因先天不足、暴疫夾擊，更應歸咎於政府規劃失策。

美食車計劃早在2017年2月以先導形式展開，初時共有15輛美食車。惟礙於多項經營原因，有3輛美食車先後退出。旅遊事務署及後推出優化及紓困措施，包括引入新場地和寬減場地租金，並兩度延長先導計劃至明年2月2日，然而美食車計劃始終未能起死回生，現時只有6輛美食車較常營運，在旅遊推廣方面更是從未起步。

須指出，美歐等地的美食車計劃是為了緩解經濟不景壓力，協助青年和失業者創業，定位清晰，一切以方便經營為目標。但在香港，則捨棄早年的流動小販或「大笪地」等形式，而想借助美食車，以創意美食為賣點去打造新旅遊景點，推廣香港旅遊之都的品牌，實踐上卻將重點放在餐飲管理和經營方面，因而出現焦點錯擺、規劃失策，甚至「未起飛先折翼」的困局。

美食車畢竟是一盤生意，經營風險是免不了，但與其說是美食車營運失敗，倒不如直接點明背後的主因是政策和規劃失策。第一，既是一項將美食連結旅遊的推廣計劃，政府便應着力於借美食車打造新景點，再由各美食車發揮協同效應去組結一個「美食旅遊網」，並發展成為富有香港特色的美食旅遊文化之都。然而，在政策執行上，美食車不過是一個幫助遊客充飢解渴的單一「美食亭」，連宣傳單張也沒一張，無法成為獨當一面、選擇多元的飲食景點，以致美食車計劃無論是存是廢，都無助於推廣旅遊，令政策目標形同虛設。

第二，美食車只限在指定地點經營，但其選址散亂，既不能集中地向遊客宏揚東西匯聚的飲食文化，又不能成為人造夜市提供性價比不俗的消費選擇，更沒有將美食連結上傳統旅遊特點和文化，以開拓更多客源。在2017年7月新增營運場地時，竟將科學園、科技大學和大埔海濱公園這類非遊客區納入其中。此外，目前美食車營運者要按照輪替表在不同的指定場地營業，以求平均分配迪士尼、尖沙咀等旺區的收益，反映當局似乎未能準確掌握美食車的定位和發展方向。

第三，除了成本低、回本快，美食車比起傳統餐廳的最大優勢在於高機動性，惟政府不但禁止美食車經營者自由轉移陣地，甚至直接將其與其他飲食場所用營業額作比較，並據此決定結束該計劃，反映先導計劃從一開始已經有些捉錯用神，政府必須吸取教訓，避免下一個計劃失敗。