完善選舉制度之後，香港政治外來的威脅可應付。但若由此而否定《基本法》規定的雙普選，便不僅是矯枉過正了。

《基本法》列出雙普選的目標，不是當年中央政府受騙，而是「一國兩制」的制度創新，是為了找出一個更適合香港，也可給內地參考的政治體制。要保證中央政府全面掌控香港，若不派官員進駐政府，便可採全面協商制，直接否定一人一票投票選舉的民主制度。可是協商制是官本位，由官決定誰入選，比直接委任多一點諮詢，主其事的官若精明有遠見，不受既得利益左右，或可協商出合理的人選；但若涉及利益關係，或官有各種問題（專橫獨斷，官僚主義），協商出來的人選便會大有問題。普選是以民為主，出發點是信任民眾的智慧與取捨的自由理性選擇。毛病是會受民粹主義或資本的欺騙，投票選擇自由但不理性。當然，無論協商或投票選舉，都有一個任期限制，選錯了人，還可協商與投票把他選下來。可是當選者不理想，若主其事的官與民都不認為，不改變對其支持，任滿後還可連任，連任後的政治問題甚或惡化，直到出現政治危機，才有更變的機會。

協商與普選可以出現同樣的失誤，協商並不超越普選，更且對官的影響反過來造就貪官惡官的機會。選舉民主的金權政治，外來勢力還可防範，因為相對透明，不能為少數人長期在幕後壟斷操縱。協商產生的人選大多不敢多言，便難以有民眾的反饋意見。缺乏不同意見主張，政府容易一錯再錯。

中國的政治和整體發展是以民為主，不是以官為主，香港亦不應不同。因此，協商可用，但還是要以普選民主為目標。普選民主不用刻意與西方相反，而是取長捨短，更有所改變發展。在現時否定普選，無論用何種理由，不僅違反《基本法》，更是與中央主張的以民為主的原則相違背，把中國民主化的進程逆轉。中國的民主與資本主義不同的是全過程的完整實質民主，不是單只形式，只有選舉投票部分的民主。在香港協商可打破早前單重投票民主的迷執。但要進一步發展，要香港作為中國政治發展的試驗地，不是否決普選，而是肯定普選，加快制訂全過程民主的各種措施。克服外力策動的右派顏色革命後，香港要防的是極端左派的民粹主義。而過度的奉迎吹捧，其中可藏有禍心。