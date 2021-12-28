香港回歸前的過渡期，英國人部署撤退，埋了很多暗樁、地雷，布置了很多無間道、潛伏者和間諜，這些都是在各個領域為其服務的代理人，對此大家皆知，也都認為英國人玩這套「最叻」。

回歸後，香港各界包括媒體很少再關注這個問題，中央和香江府衙更是不提，好像香港既然實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，既然中英和平解決香港回歸問題，北京對香港的管治權問題似乎又非常放心，對「港人治港」非常放心，對港英餘孽遍布體制內外不以為意，那麼再關注無間道、代理人的問題，就是多此一舉了。

然而，因為反中亂港勢力和外國勢力相勾結愈來愈猖狂，群魔亂舞，香港生亂，《東方日報》的評論最先最多重提這個問題，指出它的危險性和嚴重性，指出香港之亂，無間道、代理人起了極大的破壞作用，指出他們也是反中亂港勢力的保護傘。結果，一場反修例暴亂、一場港版顏色革命，完全暴露了這個問題，證實了東方的揭示，連一向對此諱莫如深的香江府衙也不能再遮着掩着了。

政務司司長李家超最近說，外國自香港回歸以來，在港建立大批代理人滲透到不同領域，經過思想引導和價值觀改造，推動「港獨」、激進和極端主義，威脅國家安全，刻意製造「一國」與「兩制」之間的矛盾，圖謀以「兩制」抗拒「一國」。在立法會選舉前，李家超指很多外國代理人仍然潛伏在香港，刻意阻撓選舉的成功落實。

老實講，香江府衙、政府高官今天能夠認識到這個問題，真不容易，遲來了20多年。相對而言，香江府衙、政府內部的無間道、潛伏者、代理人的問題，恐怕比其他領域更嚴重，最難測、最廣泛的是當年英國通過「居英權」計劃，網羅了多少「港府精英」為其所用，無人能知！最可怕的是，就像某些公司「大得不能倒」一樣，香江各領域的無間道、代理人也是「多得不能查」也！