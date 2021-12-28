三十年河東，三十年河西。轉眼間蘇聯解體已經30年，遙想當年，西方陷入集體亢奮，美國學者福山更提出「歷史終結論」，聲稱美式民主是人類歷史的終極狀態。如今回過頭來看，這不過是一場鬧劇，歷史並沒有如西方所願般終結，反而朝着相反方向發展，美國正走上蘇聯老路。

蘇聯解體的原因錯綜複雜，並無統一說法，大致可以分為內因和外因。內因是本身制度腐化導致崩潰，外因是對外過度擴張而力不從心，內因是事物變化的根據，外因通過內因起作用。當今美國不正是如此嗎？冷戰結束後，美國一家獨霸，因此狂妄自大，失去反省能力，導致積弊叢生。為了轉移內部矛盾，不斷在世界各地煽風點火乃至發動戰爭，搞得天下大亂，自身也遭受嚴重損耗。

有美國政策研究所分析指出，美國單是阿富汗和伊拉克戰爭，以及規模較小的敍利亞和也門戰爭，軍事成本就高達8萬億美元，比美國政府公開的數字大得多。試想想，如果這些錢用在國內建設，美國基建何至於衰敗如第三世界？拜登政府基建大計又何至於阻礙重重？

俄羅斯總統普京曾經指出，美國正在重蹈一個典型帝國的覆轍，就像曾經的蘇聯那樣。有人更形容，現在的美國，從外部看很像當年的蘇聯，從內部看很像中國的晚清。這並非危言聳聽，而是客觀事實。美國以「民主燈塔」自居，將本身政治制度吹得天花亂墜，實際上美式民主已墮落為金權政治，自私貪婪、官商勾結、政治獻金、金融套利等等，已成為美國政治一部分。提出「歷史終結論」的福山也不得不承認，美國正在腐朽中，政治失靈將繼續下去。

別的不說，單是一場新冠疫情就導致逾80萬美國人死亡，而政客們依然若無其事，不是很不可思議嗎？更何況，美國還有各種各樣的問題，政黨惡鬥、社會撕裂、種族歧視、貧富懸殊，加上債台高築、通脹惡化、物資緊張等等，可謂全身都是病灶。但政客們無心也無力給美國治病，反而到處撩是鬥非，一邊打壓中國，一邊挑戰俄羅斯。其實美國早已不復當年勇，對阿富汗尚且力不從心，遑論同時對付中俄。「秦人不暇自哀，而後人哀之；後人哀之而不鑑之，亦使後人而復哀後人也。」這段話送給老美最合適，他們哀之而不鑑之，遲早重蹈蘇聯覆轍。