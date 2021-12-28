這個政府出名嫌貧惡老，眼下又有現成例子。廢官之尤陳肇始早前表示，將以「提升健康」為目標，檢討、規範及優化醫療券，讓長者更有效地使用，包括部分金額只用於指定用途，例如驗血壓及血糖的特定身體檢查。至於一些對推動基層醫療作用有限的用途，當局研究或需用家共同支付。這正是好做唔做、把口說得動聽、實際拿長者開刀的典型弊政。

誠然，醫療券存在濫用情況，這是因為港府一直以自由市場為名放任自流，發放了醫療券便關人個關。現在陳肇始忽然關心起長者如何「有效地使用」醫療券，卻不提規管和懲罰奸商，反而拿長者開刀，限制他們如何使用，甚至規定只能做特定身體檢查，而且要長者自己也攤分金額。陳姑娘月薪高達30多萬元，看醫生即使貴一貴也不當一回事，何況還有各種醫療福利和津貼，醫療券如何使用與她何干。但對於基層長者來說，醫療券是他們的救命稻草，若要他們分攤金額，可能連醫生都不敢看。退一步說，現時配一副眼鏡也不便宜，起碼也要數百元，一旦醫療券規定只能作身體檢查用途，對長者孰好孰壞，除了廢官之外，正常人想也想得到。

巴金說過，「長壽是上帝對我的懲罰。」在香港，懲罰長者的不是上帝而是港府。這個政府富得漏油，偏偏對長者錙銖必較，寧願花數千億元「倒錢落海」，搞一個海市蜃樓式的「明日大嶼」，甚至7年狂燒60億元公帑供養無惡不作的假難民，硬是不肯對長者慷慨。僅2020年度，便有逾7,000名長者輪候院舍宿位期間含恨而終，而港府對安老設施不足猶自不斷搵藉口。醫療券本來算是寥寥可數的德政，現在也欲收緊，對着如此政府只能嘆句：做香港人是上帝對我們的懲罰！