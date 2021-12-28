近日，俄羅斯總統普京召開記者會，過程長達4小時，少不免談及中國問題。他告訴你，30年內，中國將在經濟的各個領域上超越美國，這個勢頭無可阻擋。不過，他沒有提到，中國的軍事水平是否也能勝過美國，這問題只能留作懸念。

普京不預測中國軍事實力的發展，當然有原因，按照目前國際排名，軍事力量最強的國家，依次是美國、俄羅斯、中國。中國畢竟仍是位列俄國之後，如果克里姆林宮主人親口預示，30年後世界第一軍事強國的地位，將由美國變為中國，俄羅斯被甩到第3位，試問普京大帝情何以堪，因此他特意避而不談，也是情理中事。

然而即使普京不談，我們按常理也能推斷到結果。一國的經濟與軍事實力，從來都是成正比。俄國一哥可以斬釘截鐵告訴你，中國經濟快將超越美國，還不單止是在總量上超越，而是全方位、各個領域上的超越，那代表中國經濟在30年後，足以輾壓美國，既是如此，軍事上便不可能落後於人，21世紀，篤定是中國人的世紀。

要知道，普京不同於象牙塔內的學者，更不同於充斥網絡的二流評論員，他的智商想必極高，平素可謂「夫人不言，言必有中」。更重要的，是俄國的情報系統，以至對全球大數據的掌握，都處於世界一流水平。在整個俄羅斯，幾乎是普京一人說了算，該國的情報局，大抵就是他的私人資料室。說句笑話，就連外星人有否到訪地球，如果有，現在身處何地，恐怕普京都會知道。

克宮主人擁有的訊息庫，不是一般人所能想像的，他既然斷言中國必將成為世界一哥，你能不相信嗎？