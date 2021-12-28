今時今日的香港，處處流露着第三世界的文明。最新鮮熱辣的洗版例子更是打孖上，先有平安夜老婦不滿巴士司機停車離站較遠，大發雷霆令行車受阻；聖誕日又有中年男子在港鐵東鐵車廂內進食魚蛋遭勸阻，引爆肢體衝突，釀成頭破血流，涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」事件。種種野蠻式的文明，根本是漢奸、黑暴、司法保護傘合力推波助瀾造成。

像上述的野蠻老婦、車廂內違規開餐的惡乘客，很多被爛果壹淫媒洗腦的黃人，會想當然地落入「世代之爭、廢老」的窠臼，但月前才有妙齡女爆粗怒罵巴士司機，可見「不是老人變壞了」，而是每一個年紀都有壞人。現今香港沒有詩禮傳家，只有「私了」全家，動輒發難、講手，就是多得前年由年輕人主力參與的黑暴，以及黃人以「民主、自由、公義」替其狡辯的歪風所致。

惡煞恃惡橫行，人們大可效法韓國一本著作，以微笑面對無禮之人，然而，司法保護傘卻告訴各界，當市民無端被一個兇神惡煞的惡霸「×你老母×」、「我實搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」，倘以笑容回應，竟會反被質疑笑容與供詞的可信性。這又豈能不令市民對社會上所有有違公德之事，視如不見、默不作聲，又豈能不鼓動包括大漢奸、黑暴等一眾野蠻無賴，像領正牌般大肆×個痛快？

根據一本探討法律的著作引述的一段說話：「刑法的功能在於維護公共秩序與正派體面，保護市民免受有害的或是令人不快的行為所傷害，並且免受他人的利用和腐化。」當法律發揮不到應有功能，香港的公共秩序與正派體面豈能不崩潰？「對於惡行的抑制也是法律的功能，正如法律抑制顛覆活動一般」，明乎此，便不難看穿漢奸、黑暴、司法保護傘，何以亟欲香港變成無賴之都了。