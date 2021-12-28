自新冠疫情爆發，部分港人突然變得健康，少生病痛，原因之一是大家更注重個人衞生，多做運動，出入又戴口罩，偶有傷風感冒喉嚨痛等小病就立即請假休養，自然能減少染病和傳播細菌病毒。再加上現時入住醫院限制多多，探病困難，部分人即使真的有病也不願入院長住。不過，近年香港亦有幾類人同時忽然變得體弱多病，並用盡辦法爭取入院慢慢接受治療。

第一類是不願接種新冠疫苗的市民，他們有的是出於疫苗恐懼，誤信了海外或本地的網上謠言，擔心接種疫苗會出現大量嚴重、致命的副作用，甚或連基因都會異變。當中也有一部分人根本是出於政治理由，跟政府鬥氣而堅拒打針，於是就自稱有病，甚至找個「黑心黃醫」來簽紙證明自己不適宜打針，導致香港的整體接種率停滯不前，阻延恢復通關。

第二類是被控以重罪的黑暴分子，他們在示威衝擊時精神奕奕，在掟磚襲警時孔武有力，在逃避警方追捕時健步如飛，但在遭檢控或被法庭定罪後卻忽然稱病，最常見是自稱患有情緒病、自閉症、讀寫障礙、過度活躍以至智商偏低。最初也有不少法官輕信其言，但其後見得太多，就知道其實部分被告及辯護律師只想博取同情，爭取脫罪和減刑。

第三類是一些已被定罪在囚或被羈押候審的攬炒派政客，他們在被拘禁前行得走得，辱罵官員時聲如洪鐘，但是入到監獄或羈留所就聲稱周身傷病，要求改為入住環境遠比監倉舒適的醫院病房。也有部分人確是健康欠佳、缺乏運動、飲食全無節制的「三高」人士，在監獄住了幾個月後，就成功減磅，身體強壯。有人更用納稅人的血汗錢兼在公立醫院打尖，治好了早已積存多年的隱患頑症，因禍而得福，看得令人傻眼。