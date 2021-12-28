立法會換屆選舉已塵埃落定一個多星期了，境內外黃媒仍圍繞着美英心戰室抹黑香港新選制投票率低的主調大合唱。此情此景，見怪不怪，就當是西方世界無病呻吟吧！香港的建制陣營、各大政團和廣大市民不必勞氣，也不要太認真，因為如果立法會改選後，五眼聯盟也好，七大工業國也罷，大捧香港這場選舉、讚好新選制的話，那末，中央政府和香港特區政府倒要立即審視和檢討這場選舉出了甚麼問題。事實上，選舉成功與否，並非只看投票率高低，不要一葉障目，不見泰山。

筆者氣定神閒地分析，是根據甚麼理論邏輯？就是運用毛澤東的鬥爭哲學：「凡是敵人反對的，我們就要擁護；凡是敵人擁護的，我們就要反對。」簡單、直接、顛撲不破的毛澤東對敵鬥爭哲學。請反思，新中國建國72年，所有曾在中國侵略及佔領過殖民地的國家，會真心認同新中國嗎？美英霸權會願意香港交回中國、實行「港人治港」嗎？美國眾議院議長佩洛西不是讚揚香港黑暴為一道美麗的風景線嗎？五眼聯盟不是公然支持黑暴嗎？無他，香港新選制的政治改革進程撥亂反正，完全打亂了它們的計劃，令敵對勢力措手不及，望着國安法的貫徹無計可施。不痛罵、不抹黑，難道捧場嗎？

其實，反倒要感謝美英霸權及其走狗如羅冠聰之流，大力煽惑杯葛投票，讓在地區直選和功能間選中的非真正愛國愛港參選人及偽裝者，基本上全數敗北。湯家驊在選舉後驚嘆建制派的實力和動員力，不如去找羅冠聰的晦氣吧！若非他們呼籲抵制，那些政治變色龍仍可能勝選。建制陣營只是更努力做好自己，逾三成投票率和135萬人投票，投票率超過紐約的23%，與法國的33%相若，足矣！