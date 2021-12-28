香港老鼠多到變奇景！這絕不是誇張，本報係報道﻿香江鼠蹤、鼠患最多及最詳盡嘅報紙！尋日報道「愛民邨變愛鼠邨」，老鼠多到嚇死人，好多居民反映老鼠入屋問題嚴重，有住戶一晚捉到6隻！阿哥，如果按照庸官所講，捉一隻老鼠嘅成本要成4,000元，即係捉到半打，要成24,000元！市民幫政府滅鼠，如果攞畀政府報銷可以換番消費券，都幾和味；即使一半，都可以幫補夏天交電費！

呢，本報記者堪稱「諸事八卦」，天寒地凍，竟連續多晚到場直擊，而天道酬勤，當真冇錯，記者無論喺街市、山坡或平台，均發現鼠蹤，情況的確嚴重。專家狠批房署外判失當、鼠擋做樣以及用錯鼠餌「三宗罪」，令鼠患蔓延。香江盡是大老鼠，而且大到貓見到都唔想捉，大到庸官根本捉唔掂！貓見貓走，狗見狗跳，庸官見到就當睇唔到！各位，老鼠為患，又豈止愛民邨吖！根本18區都有鼠患。

香江奇景真係講唔完，好似街市曾發現「群鼠開餐噬豬殼」，場面震撼，堪稱「香江奇景」之最；將軍澳泳池曾出現「老鼠與泳客共泳」；亦有發生於紅磡邨紅日樓第二期嘅「7隻老鼠操兵自由行」，香港鼠奇景，真係一千零一夜都講唔完！

各位，本報關心時事關心社會更關心市民健康，是以不忘提醒大家，新冠疫情下要加強個人衞生，口罩不離身；至於記者報道及追蹤鼠患，當然並非「諸事八卦」，而係提醒衞生部門嘅庸官，切記要注意環境衞生，尤其係一些舊區大廈，其天井、後巷之垃圾亂堆、污水橫流，都令鼠患問題有增無減。啊！唔好忘記，全球錄得16宗大鼠戊型肝炎個案，本港佔其中15宗，都真係「威盡全球」囉！「香港」變「鼠港」，好快夢成真！