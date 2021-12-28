平安夜當晚，印度空軍一架米格21戰機於拉賈斯坦邦作飛行訓練時墜毀，機師喪生。印軍意外事故頻生，這已經是軍隊今年墜毀的第5架米格21戰機，合計導致3名機師身亡。而在本月初，印度三軍最高指揮官、國防參謀長拉瓦特所乘坐的軍用直升機也失事墜毀，機上13名國防部高官和特種部隊全數慘死。一支連最高將領的安全也無法保障的軍隊，又如何保家衞國、帶給人民信心？

在過去40多年，印度空軍合共有多達逾1,000架飛機墜毀，平均每月墜毀兩架，負責為印軍維修保養飛機的印度斯坦航空公司（HAL），自然對此難辭其咎。印度斯坦航空的維修質量令人瞠目結舌，成為印度機師的噩夢。印度空軍甚至多次拒收印度斯坦航空維修過的飛機；因飛行事故遇難和受傷機師的家屬，也多次把印度斯坦航空告上法庭。有網民諷刺道：「印度進口戰機只要不進印度斯坦航空就無事，進了印度斯坦航空維修過，必定出事。」

國家自行研發、由印度斯坦航空公司製造的「光輝」輕型戰機，延誤多年後於2016年才正式投入空軍服役。這令印度空軍的戰機更新計劃嚴重受阻，令被戲稱為「飛行棺木」的舊式俄製米格戰機，繼續負責第一線戰備任務。在零件不足的情況下，技術人員只能修理磨損嚴重的零件勉強使用，結果米格戰機意外頻生，釀成死傷。惟印度空軍似乎對此不以為然，更曾公開表示造成大量戰機墜毀的主因，是空軍為準備戰爭而進行的高強度訓練所致，解釋可真是令人「肅然起敬」。

撇除維修水準參差的問題，印度軍備可是出名的「萬國製」，包括有法國的疾風式戰機、美製奇努克直升機，以及來自俄羅斯的防空導彈。結果維修、補充彈藥和指令要採用不同系統，容易造成混亂和失誤。印度總理莫迪希望在軍工領域加強國產自主，惟現實是該國科技及工業水平差強人意，連基本的武器設備都無法滿足軍隊需求。

近年在美國極力拉攏下，印度欣然參與華府主導的印太戰略，美國也成為印度第二大武器採購國，結果令新德里與莫斯科這傳統盟友的友誼出現裂痕。為與克里姆林宮修補關係，印度早前爽快地向俄羅斯買入逾60萬支突擊步槍及大批裝備。印度游走於美俄之間，看似沒有放棄戰略自主，實際上卻不斷採購外國武器，令自家軍隊淪為他國地緣政治利益的棋子。

拉瓦特生前大刀闊斧推動印度軍隊現代化，並嘗試推動三軍一體化。可是陸軍出身的他，非但未能打破各個軍種的隔閡，反被指偏重陸軍，令空軍大為不滿。甚至在他遇難後，有陰謀論指是空軍在背後策動「意外」。拉瓦特離世後，未來到底由誰來繼任國防參謀長一職，將決定印度軍隊的未來走向，而這也必定牽動印軍內部新一輪的角力。