功夫茶：破欠改革未做足　勞工申索等到哭

寒風凜凜，本港受冷鋒來襲，港人今個聖誕外出都着多件褸保暖。可惜港府施政無能，司法保護傘又隻手遮天，市民着幾多衫都難敵心寒。好彩香港尚有東方傳媒機構為民請命，猶如嚴冬中嘅陽光，為港人送暖。就喺上周二，《東方日報》A1頭版率先披露破欠基金申索金額有望鬆綁，事隔多日，勞工處處長孫玉菡卒之證實欠薪墊支上限會明顯增加，但打工仔關心嘅簡化申索程序，佢就話不宜改變，結果又係官僚典型嘅做啲唔做啲。

破欠基金主要係保障打工仔權益，避免「有汗出冇糧出」嘅慘況，只不過設置廿載都未曾調整；咁多年嚟，本港無論係平均工資定係物價都急速上升，申索金額上限一早過晒時，只係港府庸庸碌碌，對此不聞不問；直到勞工界大聲疾呼，東方嚴詞發聲，當局先如夢初醒。之不過當局又選擇性失聰，雖然調整申索上限，卻堅稱申請程序唔適宜改變，原因就係避免成為「僱主錢罌」，又將申索需時歸咎於前期法律程序，聲稱從處方收齊文件到批出款項只需約兩周。真的假不了，東方翻查數據發現，雖然處方收齊文件到批出款項平均需時確係2.1周，但最長可達將近兩個月。

嗱，對於生活喺順境，事事如意嘅人嚟講，等兩個禮拜同等兩個月或者係差唔多；但對於申索破欠基金嘅打工仔嚟講，就係度日如年；無咗份工已經係陷入困境，唔少打工仔可能因此而「手停口停」，而且薪金被拖欠，換言之連搵新工嘅緩衝時間都冇。破欠基金喺各種意義上，都係一個救生圈，申索人陷入水深火熱之際，竟然有官員話唔適宜咁早拋個救生圈出去，簡直徹底顛覆咗世人嘅常識。

查實計算埋前期法律程序，打工仔由提出申索到獲得款項，講緊隨時要等一年半載，對於好多市民嚟講，根本不可接受。誠然，法律程序並非處方可控制，但東方同勞工界一早就交出上上之策，包括港府可容許以勞審處頒發嘅判令啟動破欠申請程序，或者喺確立案情之後，處方可率先發放欠薪部分，畀打工仔應付急需。之但係處方竟然詐傻扮懵，一句「避免成為『僱主錢罌』」就妄圖了事。

講真，孫玉菡嘅憂慮，根本係庸人自擾。打工仔為公司打拚多年，冇功勞都有苦勞，香港嘅僱主又豈會視而不見；況且對於老闆而言，營運一間公司付出甚多，可謂一生之心血，若非走投無路，又點會欠薪甚至清盤呢。港府又何苦以小人之心，度君子之腹。再講，假如真係有無良僱主存心欺騙，企圖將破欠基金當成「錢罌」，一心以公帑埋單，自然會受法律制裁，處方何需越俎代庖？假如勞工處都唔優先為勞工嘅權益考慮，不求有功但求無過，打工仔受到嘅不公，又可向何人申訴呢？