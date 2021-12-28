正論：變種病毒攻各地　新年抗疫無了期

天氣急冷，但人心更冷，以為可以聖誕通關的香港市民，隨着港官早前模棱兩可的答案，心已涼了一截，猶如被冷水照頭淋。聖誕已成定局，新年也不可能通關，不少人為了趕及春節回鄉，要預算21日內地隔離期，近日口岸都出現等候過關人龍。現在大家開始面對現實，改為關注疫情發展，Omicron攻陷世界各地，內地有疫情重燃趨勢，陝西成為重災區，這場疫戰未有完結日期，通關之期更加遙遠！

近日輸入確診數字上升，單日數字創近8個月新高，近八成患者帶有Omicron變種病毒，昨日新增9宗輸入個案，都懷疑染Omicron，截至昨日共錄得58宗涉及Omicron的確診個案，來勢洶洶，若非早前機場清潔工被列為輸入相關個案，本地近80日清零已經斷纜，食物及衞生局局長陳肇始坦認香港仍有一定風險爆發第5波疫情，然而賣花讚花香，聲稱當局已實施一系列最高規格的「外防輸入」措施作應對。

無論局長如何自吹自擂，都不能釋除各界的擔憂，抗疫甩漏，國泰機組人員免檢恐四周播病毒，遲早社區失守，若Omicron在港爆發，其傳染速度將是非常驚人，到時考驗本地醫療系統的承受能力。由於各個主要公立醫院內科病房都爆滿，醫管局為確保有充足病床，在北大嶼山香港感染控制中心準備800張病床，而瑪嘉烈傳染控制中心則可提供100張病床，未來有需要可重啟亞博的500張病床，加上其他公立醫院將會有1,000多張病床，即是同一時間可以接收逾2,000病人。

未雨綢繆是應該，做好硬件準備是抗疫必需，可是有病床，卻又面對人手短缺的威脅。公院醫護流失嚴重，應付日常服務已經疲於奔命，一旦香港出現大爆發，需要大量人手處理患者，一時三刻又哪裏找人來？五個蓋難冚十個煲，幾可肯定，當局會暫停大部分非緊急服務，手術及門診將會大受影響，到時恐怕又有不少病人治療受到耽誤，一環扣一環，不知又有多少慘情悲劇發生。有多少老人家明明兒孫滿堂，卻因為未能探病，最後一程卻沒有人送終？

抗疫是全港以及全人類的當前要務，事有緩急輕重，當中難免有部分人利益受到犧牲，問題是，這樣的犧牲是否可以盡量避免？當局有否檢討，抗疫及醫療政策，是否應嚴不嚴，應寬不寬？防疫措施本來應該是暫時性，但不少人開始懷疑，將會無了期延長下去。不單止其他病人受拖累，其實全港各行各業，700萬人都有不同程度的犧牲，眼前是無盡的黑暗，由2019年等到2022年，都未必可以看到曙光。

從當局昨日的口脗，似乎是已經打定輸數，不是慶祝迎接新一年來臨，而是做好心理準備，迎接第5波疫情，沒有期望便沒有失望，甚麼通關或經濟復甦，都是遙遠的希冀，香港市民還是自求多福，祈求新冠病毒，不要像傳說中的年獸在歲晚找上門來！