世界視線：放風空襲核設施　以色列圖阻談判

美國與伊朗重返《伊朗核協議》談判將重啟之際，傳出以色列已制訂空襲伊朗核設施計劃，一旦談判破裂立即執行。以色列貌似配合美國施壓 ，逼迫伊朗盡快重返核協議。事實上，以國一直質疑核協議成效，指摘伊朗陽奉陰違，近日更故意洩漏軍事計劃，阻礙談判之心昭然若揭。中東局勢愈混亂，以色列便能繼續獲得美國的先進技術及武器，維持區內軍事強國地位。

以色列候任空軍司令巴爾揚言，如有需要，翌日便可摧毀伊朗核設施，F35隱形戰機將擔任攻擊主力，鐵穹導彈防禦系統負責攔截伊朗的還擊導彈。巴爾的自信源於40年前的巴比倫行動，當時以軍出動16架戰機長程奔襲伊拉克，成功摧毀巴格達附近的核反應堆。事實上，在伊朗核科學家法赫里扎德遇刺身亡及納坦茲核設施爆炸案中，均可見到以國特工的身影；以軍甚至參與美軍暗殺伊朗革命衞隊指揮官蘇萊曼尼的行動，可見以國十分重視伊朗的情報工作。

作為美國在中東的頭號盟友，以色列在購買武器享有特殊待遇，美國國會參眾兩院一般對以國的軍售案開綠燈。因此，以色列得以憑藉壓倒性軍事優勢，在多場衝突中勝出。以國亦以受伊朗威脅為由，持續購買武器。只有局勢持續緊張及混亂，以色列才可源源不絕從美國輸入武器，維持軍事優勢。

美國目前正調整戰略，把重心由中東轉往印太，重回抗衡中國及俄羅斯的大國競爭。伊朗核問題當然不可能單憑一紙協議解決，但至少可讓美國喘息一會，爭取時間應付其他問題，如台海、南海及烏克蘭東部問題等。而且，重返核協議是拜登的競選承諾，他希望促成核協議刺激低迷民望。惟以色列的舉動無疑令談判蒙上陰影，隨時牽一髮動全身，影響美國戰略轉型。

除了以色列躍躍欲試，美國另一盟友沙特阿拉伯的動向亦值得關注。有報道指沙特獲得中國技術協助，積極生產彈道導彈，反制伊朗自保，這亦對核協議談判產生不良影響。以色列及沙特傳統上敵視伊朗，伊朗威脅是兩國一致認知，為整軍經武提供最佳藉口，盟友的不安分令拜登面臨考驗。